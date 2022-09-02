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02 сентября 2022, 18:55 | Обновлено 02 сентября 2022, 18:58
914
0

Аль-Айн Реброва не выиграл, Ярмоленко не забил. Чемпион стартовал в сезоне

Команде не удалось начать чемпионат с победы

02 сентября 2022, 18:55 | Обновлено 02 сентября 2022, 18:58
914
0
Аль-Айн Реброва не выиграл, Ярмоленко не забил. Чемпион стартовал в сезоне
ФК Аль-Айн

2 сентября триумфатор минувшего сезона ОАЭ начал новый чемпионат. «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва сыграл вничью 1:1 с командой «Аджман».

Украинский вингер Андрей Ярмоленко провел на поле весь матч и результативными действиями не отметился.

Чемпионат ОАЭ. 1-й тур

Аджман - Аль-Айн 1:1
Голы: Мадан, 60 - Эрик, 6

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Аль-Айн Сергей Ребров Андрей Ярмоленко чемпионат ОАЭ по футболу
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Источник Sport.ua
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