Другие новости02 сентября 2022, 18:55 | Обновлено 02 сентября 2022, 18:58
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Аль-Айн Реброва не выиграл, Ярмоленко не забил. Чемпион стартовал в сезоне
Команде не удалось начать чемпионат с победы
02 сентября 2022, 18:55 | Обновлено 02 сентября 2022, 18:58
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2 сентября триумфатор минувшего сезона ОАЭ начал новый чемпионат. «Аль-Айн» под руководством Сергея Реброва сыграл вничью 1:1 с командой «Аджман».
Украинский вингер Андрей Ярмоленко провел на поле весь матч и результативными действиями не отметился.
Чемпионат ОАЭ. 1-й тур
Аджман - Аль-Айн 1:1
Голы: Мадан, 60 - Эрик, 6
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