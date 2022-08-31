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31 августа 2022, 22:50 | Обновлено 31 августа 2022, 23:10
443
0

ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии

Украинец отличился ударом головой в матче против «Теплице»

31 августа 2022, 22:50 | Обновлено 31 августа 2022, 23:10
443
0
ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии
ФК Славия Прага. Тарас Качараба

Украинский футболист Тарас Качараба отличился голом в 6-м туре чемпионата Чехии.

Качараба забил за «Славию» Прага в матче против «Теплице», и его команда разгромила соперников со счетом 6:0.

Украинец отправил мяч в ворота точным ударом головой, сделав счет 4:0 на 60-й минуте. Это его первый забитый гол в 6-м матче сезона.

ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии

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Тарас Качараба Славия Прага Теплице чемпионат Чехии по футболу видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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