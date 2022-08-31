Украинский футболист Тарас Качараба отличился голом в 6-м туре чемпионата Чехии.

Качараба забил за «Славию» Прага в матче против «Теплице», и его команда разгромила соперников со счетом 6:0.

Украинец отправил мяч в ворота точным ударом головой, сделав счет 4:0 на 60-й минуте. Это его первый забитый гол в 6-м матче сезона.

ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии