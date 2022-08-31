ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии
Украинец отличился ударом головой в матче против «Теплице»
Украинский футболист Тарас Качараба отличился голом в 6-м туре чемпионата Чехии.
Качараба забил за «Славию» Прага в матче против «Теплице», и его команда разгромила соперников со счетом 6:0.
Украинец отправил мяч в ворота точным ударом головой, сделав счет 4:0 на 60-й минуте. Это его первый забитый гол в 6-м матче сезона.
ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии
60' | TARAS KAČARABA DÁVÁ NA 4:0👏— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 31, 2022
Tomáš Holeš si připisuje druhou asistenci! Tentokrát si na jeho centr z levé strany naskočil Taras Kačaraba a je to už 4:0! 🥳
🔴⚪️ 4:0 🟡🔵 #slatep pic.twitter.com/HEzIKwyJqU
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