Поражение Снигур, Украина вышла в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 31 августа.

1. Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира. В заключительном матче группы А украинцы победили команду Пуэрто-Рико со счетом 3:1.

2. Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open. Украинка проиграла канадке в двух сетах.

3. У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко. 31 августа состоялись матчи 5-го тура АПЛ, и канониры сохранили лидерство.

4. Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика. Вопрос только в том – готов ли «Шахтер» продать своего вундеркинда…

5. ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии. Украинец отличился ударом головой в матче против «Теплице».

6. Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу. Переход могут оформить в последние часы трансферного окна.

7. Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу. Сборная Украины встретится со сборной Нидерландов 5 сентября в Любляне.

8. Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб. Одноклубники считают, что Криштиану слишком заносчив.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев. Хавбек покидает «Зарю».

10. Стоп война! Запорожский Мотор проиграл дебютный матч во Второй Бундеслиге. Украинский клуб потерпел поражение от «Байера Дормаген» со счетом 28:33.