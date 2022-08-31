Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика

Руководство английского «Брентфорда» не оставляет надежд заполучить в текущее трансферное окно 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Горняки» ранее отвергли несколько предложений «пчел», запросив у тех минимум 30 миллионов фунтов за своего футболиста.

Перед закрытием трансферного окна «Брентфорд» готов переписать клубную историю и заплатить «Шахтеру» 30 миллионов фунтов (порядка 35 миллионов евро) за Мудрика. Благодаря этому украинец станет самым дорогим новичком в истории лондонского клуба.

В настоящий момент «Брентфорд» ищет способы, чтобы заключить сделку с «Шахтером». Помочь «пчелам» может тот факт, что лондонский «Арсенал», который также проявлял заинтересованность в услугах Мудрика, охладел к кандидатуре украинца. Впрочем, составить конкуренцию «Брентфорду» еще способен «Эвертон».

Интересно также, что сегодня итальянский инсайдер Никола Скира сообщил о желании «Шахтера» выручить от трансфера Мудрика не менее 50 миллионов евро.