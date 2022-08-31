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  4. Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 21:57 |
4292
7

Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика

Вопрос только в том – готов ли «Шахтер» продать своего вундеркинда…

31 августа 2022, 21:57 |
4292
7
Перепишут историю? Брентфорд готов отдать рекордную сумму за Мудрика
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Руководство английского «Брентфорда» не оставляет надежд заполучить в текущее трансферное окно 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Горняки» ранее отвергли несколько предложений «пчел», запросив у тех минимум 30 миллионов фунтов за своего футболиста.

Перед закрытием трансферного окна «Брентфорд» готов переписать клубную историю и заплатить «Шахтеру» 30 миллионов фунтов (порядка 35 миллионов евро) за Мудрика. Благодаря этому украинец станет самым дорогим новичком в истории лондонского клуба.

В настоящий момент «Брентфорд» ищет способы, чтобы заключить сделку с «Шахтером». Помочь «пчелам» может тот факт, что лондонский «Арсенал», который также проявлял заинтересованность в услугах Мудрика, охладел к кандидатуре украинца. Впрочем, составить конкуренцию «Брентфорду» еще способен «Эвертон».

Интересно также, что сегодня итальянский инсайдер Никола Скира сообщил о желании «Шахтера» выручить от трансфера Мудрика не менее 50 миллионов евро.

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Источник The Guardian
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Комментарии 7
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Vladislav Pohily
Я звісно патріот, але давати 35 млн за чувака, який навіть в УПЛ себе ще не проявив, не кажучи вже про єврокубки, - це дуже дивно.
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+4
AK.228
Все зрозуміло .... Залишається в Шахтарі 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
даст
АПЛ просто пучит от денег
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+2
Борис Глебов
70 мультов минимум))))))
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+1
Хутин Пуйло
ОМГ, да никто за него и 25 лямов не даст.
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+1
grifon.
не хочете продавати так і скажіть і неморте нікому голову
Ответить
0
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