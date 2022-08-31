Англия31 августа 2022, 14:41 | Обновлено 31 августа 2022, 14:50
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Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
Одноклубники считают, что Криштиану слишком заносчив
31 августа 2022, 14:41 | Обновлено 31 августа 2022, 14:50
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы нападающий Криштиану Роналду покинул клуб.
По данным источника, игроки манкунианского клуба были рады новостям о желании Роналду уйти из клуба.
Футболисты «красных дьяволов» считают, что португалец слишком заносчив и у него слишком завышенные требования к другим игрокам.
Ранее сообщалось, что подписать Криштиану Роналду согласился итальянский «Наполи».
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