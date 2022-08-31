Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб

Футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы нападающий Криштиану Роналду покинул клуб.

По данным источника, игроки манкунианского клуба были рады новостям о желании Роналду уйти из клуба.

Футболисты «красных дьяволов» считают, что португалец слишком заносчив и у него слишком завышенные требования к другим игрокам.

Ранее сообщалось, что подписать Криштиану Роналду согласился итальянский «Наполи».