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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 15:40 |
471
3

Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В новом сезоне украинской Премьер-Лиги обе команды еще не побеждали

27 августа 2022, 15:40 |
471
3
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

Возможно в другое время, к примеру, еще в конце прошлого года, об этом матче можно было бы сказать, что в нем встретятся один из лидеров украинского футбола «Шахтер» и дебютант элитного дивизиона «Кривбасс». Но сейчас все изменилось. Горняки без своих многочисленных легионеров уже не являются такой уж грозной силой. А криворожцы с приходом Юрия Вернидуба даже заговорили о претензиях на медали чемпионата Украины.  

Шахтер

В первом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2022-2023 годов подопечные Игоря Йовичевича встречались с харьковским «Металлистом 1925». Несмотря на то, что большую часть матча донецкая команда больше владела мячом, ее футболисты вовсе не выглядели явными фаворитами. Более того, по числу голевых моментов харьковчане даже превзошли своих оппонентов. 

И та игра, и предыдущие несколько контрольных поединков в период межсезонья показали, что у сегодняшнего «Шахтера» проблем еще много, причем как в обороне, так и с атакующими действиями. А пришедшие совсем недавно футболисты, как те, что вернулись в команду после большого перерыва (Тотовицкий, Петряк, Зубков), либо настоящие новички (Джурасек, Тейлор) пока не в полной мере почувствовали взаимодействие с партнерами. 

Конечно, есть надежда, что с возвращением после тяжелой травмы Траоре, горняки станут больше забивать. Но обязательно надо что-то делать с защитной линией, которая допускает слишком много ошибок. С такой игрой в Лиге чемпионов (а ведь старт уже не за горами), будет очень сложно рассчитывать на набранные очки. 

Кривбасс

Клуб из Кривого Рога вернулся в Премьер-Лигу спустя 9 лет, но амбиции его нынешнего руководства достаточно серьезные. Во всяком случае, президент «Кривбасса» Константин Караманиц недавно заявил, что задача команды на ближайшее время, не много ни мало, стать чемпионами Украины. А новый наставник криворожцев Юрий Вернидуб уже в следующем сезоне мечтает играть вместе со своими подопечными в еврокубковом турнире. 

И действительно, сегодня в распоряжении тренерского штаба «Кривбасса» достаточно много опытных игроков, которые в свое время выступали на высоком уровне. Это Хомченовский, Банада, Вернидуб-младший, Зотько, Сарнавский, Хобленко, Устименко и другие. Вместе со своими молодыми партнерами они, конечно же, будут стремиться к тому, чтобы добиваться положительных результатов.   

Но задачи задачами, а в первом туре нового чемпионата страны «Кривбасс» проиграл «Колосу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол еще до перерыва. Более того, главный тренер криворожцев в своем премьерном матче после возвращения в украинский футбол, получил сначала желтую, а затем и красную карточку за постоянные пререкания с арбитрами. Так что в игре с «Шахтером» он не сможет находиться на тренерской скамейке. 

Статистика матчей

В чемпионатах Украины соперники встречались 16 раз. В 15 поединках успеха добивался «Шахтер», в одном матче была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных мячей 33 – 3 в пользу горняков. В последний раз команды играли друг с другом в сезоне 2012-2013 годов. В 3-м туре «Шахтер» дома выиграл 1:0, а в 18-м туре в гостях победил 2:0. 

Ориентировочные составы: 

«Шахтер» Трубин, Конопля, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко,  Джурасек, Мудрик, Тотовицкий, Судаков, Сикан

«Кривбасс»: Сарнавский, Вернидуб, Зотько, Татарков, Якимец, Банада, Волошин, Хомченовський, Шевченко, Семенов, Хобленко

Прогноз на противостояние:

В прошлом туре перед игрой с «Металлистом 1925» мы не видели победу «Шахтера», поставили на ничью и не ошиблись. И в игре с «Кривбассом» тоже предположим, что будет равенство – 1:1. 

28 августа, воскресенье

«Шахтер» – «Кривбасс»
Киев. Стадион НСК «Олимпийский». 15:00
 ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
ШАХТЕР - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1

 

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Комментарии 3
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Boyko_KR
49 матчей. 34-9-6
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0
Boyko_KR
За более 20 сезонов 16 матчей сыграли между собой??
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0
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