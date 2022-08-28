Подарок к празднику. Шахтер обыграл Кривбасс

Даже с наиболее мощными командами страны иногда могут случаться различные случаи, которые в дальнейшем будут иметь значительное влияние на начало новой кампании. В этом сезоне донецкий «Шахтер» мог на личном примере убедиться в действительности этого утверждения, поскольку коллектив перешел под управление хорватского специалиста Игоря Йовичевича, в распоряжении которого в итоге не было даже полноценного подготовительного процесса посреди лета.

Как итог, «горняки» стартовали в новом футбольном году с безголевой ничьи против харьковского «Металлиста 1925» на НСК «Олимпийский» (0:0), которую сразу же окрестили главной сенсацией первого тура текущего розыгрыша. Следующим соперником коллектива Йовичевича был криворожский «Кривбасс» — новичок этого сезона украинской Премьер-лиги, который уже после первого тура не смог рассчитывать на присутствие главного тренера во время ответственной игры. Юрий Вернидуб так горячо отмечал свое возвращение в украинский футбол, что едва не подрался с одним из арбитров матча против «Колоса», в котором его команда потерпела поражение (0:1).

Без экспрессивного тренера гостей в технической зоне в отчетном матче во время первого тайма было довольно тихо, потому что на поле почти не останавливался ход развития события . Энергичный футбол под палящим киевском солнце удалось продемонстрировать обеим командам. «Кривбасс» не делал акцент на имя своего противника, поэтому не собирался закрываться в защите от самого стартового свистка, что позволило команде Вернидуба получить несколько неплохих моментов у чужой штрафной еще до перерыва.

От «Шахтера» тем временем мы вновь видели тяготение к левому флангу атаки, в то время как Петряк и Лукас Тейлор на противоположной стороне поля почти не обостряли ситуации. Дончане неохотно использовали центральную зону для построения собственных наступлений, тогда как большинство фланговых передач в их исполнении удавалось контролировать соперникам. Однако без верного голевого случая «горняки» на перерыв все же не ушли – Сарнавский однажды сильно ошибся с передачей на левый фланг защиты, однако Бондаренко его за это в итоге не наказал.

Похожий эпизод чуть позже имел место и у ворот Трубина, когда Судаков врасплох решил подарить Хобленко мяч передачей назад с левого фланга защиты, однако соперник пробил еще хуже, чем до этого делал футболист команды Игоря Йовичевича. Ощутимого нерва у игры не было, однако это не мешало командам не останавливаться на протяжении всей первой половины.

«Шахтер» не смог обрести надлежащие обороты в атаке с самого начала второго тайма, поэтому Йовичевич был вынужден прибавлять скорости своей команде за счет замены фланговых защитников. Однако Виктор Корниенко так и не успел привыкнуть к ходу событий на поле, как в случайном эпизоде ​​получил пугающее повреждение, из-за которого даже не смог самостоятельно покинуть поле.

Микропаузой, возникшей из-за необходимости в очередной раз менять игрока хозяев поля, «горняки» воспользовались максимально. Да и соперники очень помогли направить игру нужным образом, когда Никита Татарков получил второе предупреждение за фол против Петряка у технической зоны. Команда из Донецка уже в следующей атаке после этого заработала штрафной на левом фланге, а Мудрик подачей в центр чужих владений нашел голову Бондаренко.

«Шахтер» был очень вдохновлен фактом первого гола в новом сезоне и захотел развить собственный успех. Соперники доигрывали в меньшинстве, поэтому момента у хозяев поля у чужих ворот было достаточно. Однако футболисты Вернидуба больше не допускали существенных ошибок, и сами «горняки» не настаивали на втором голе в собственном исполнении. Кроме, конечно, Бондаренко, закрывшего эту трудную игру выстрелом в правый каркас ворот под финальный свисток.

В следующем туре донецкий «Шахтер» будет играть в гостях против львовского «Руха», а криворожский «Кривбасс» будет принимать «Львов».

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Шахтер» – «Кривбасс» - 1:0

Бондаренко, 76

Бондаренко, 79 – Татарков, 48

Татарков, 74 (второе предупреждение)

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко (Корниенко, 54, Очеретько, 72), Матвиенко, Кривцов (Бондарь, 63), Тейлор (Конопля, 53) – Степаненко – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Петряк – Сикан (Зубков, 62).

«Кривбасс»: Сарнавский – Опанасенко (Шевченко, 66), Стецьков, Вернидуб, Якимец – Хомченовский, Хобленко (Банада, 75), Семенов – Волошин, Устименко (Дебелко, 82), Татарков.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

ШАХТЕР - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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