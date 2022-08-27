В воскресенье, 28-го августа, состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 15:00.

Игор Йовичевич начал выступления во главе донецкого «Шахтера» с сенсационной ничьей против харьковского «Металлиста 1925», оборону которого «горняки» так и не сумели вскрыть (0:0). Ничуть не легче будет «оранжево-черным» и в предстоящей игре против коллектива Юрия Вернидуба, для которого любая встреча против «Шахтера» имеет дополнительный личный подтекст. Криворожский «Кривбасс» и вовсе начал сезон с поражения ковалевскому «Колосу» (0:1), поэтому будет стараться подтвердить свои амбиции уже непосредственно в игре против флагмана.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Кривбасс». За ходом матча можно следить по этой ссылке.