ЙОВИЧЕВИЧ: «Ожидаю много матчей, где мы будем мучиться до первого гола»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился мыслями о победе над «Кривбассом» (1:0).

– Игор, как оцените игру? Сегодня было уже лучше, чем в предыдущем матче?

– Тяжело. Также тяжело, когда видишь, что команда противника думает о защите, а ты должен атаковать. Всегда созидать сложнее, чем обороняться. Знали, что будет тяжелый матч, но через такие тяжелые матчи создаются команды. Я люблю, когда мои футболисты чувствуют мандраж, давление. Они так растут. Это не первый раз, когда я строю команду, и знаю, что начало является важным и каждая победа добавляет уверенности. И сегодняшняя победа абсолютно заслуженна. Мы терпели, потому что была кровавая, в прямом смысле, игра – с травмой Корниенко, которая, к сожалению, выглядит нехорошо, с травмой Кривцова. Со множеством таких моментов, где мы терпели, но в целом, думаю, заслужили победу. Особенно во втором тайме, когда получалось достаточно из того, что запланировали, забили гол. Конечно, уже легче стало, когда соперник был в меньшинстве, но все равно такие игры нам помогают поверить в собственные силы. Каждая победа добавляет молодым футболистам уверенности. И этот матч – не исключение. Я ожидаю много поединков, где мы будем мучиться до первого гола, но потом будет уже легче. Будем работать над тем, чтобы забивать больше. Потому что футболистам, которые только пришли, еще надо сыграться с командой, ведь они не проходили с нами ни одни сборы. И все же команда создается и рождается через такие игры.

– С первой победой вас! Пришлось ли как-то дополнительно настраивать футболистов, учитывая, что сегодня День города Донецка и День шахтера?

– Спасибо за поздравление! Во-первых, это очень большие праздники для Донецка – для города и для шахтеров, которых я очень уважаю. Это мое жизненное кредо. Как я часто говорю: бери лопату в руки, каску – на голову, лампу включить – и копать, копать. Все мы – кто работает здесь и все футболисты – тут не только благодаря таланту, но и благодаря труду. Чтобы не думали, будто молодые игроки имеют только талант, – они имеют еще характер и труд. Так же, как и шахтеры, которые работают на глубине 800 метров и бьются за свою семью. Так что этот труд дал нам сегодня победу. И мы поздравили всех с праздником этой победой. Счастлив и горд, что мы являемся частью этой истории. Не должны и не можем забывать того, откуда мы пришли. Мы сейчас строим новую команду, новый «Шахтер», но нет будущего, если ты не знаешь, откуда ты родом. Когда знаешь некоторые моменты, документальные вещи о том, откуда ты, – это уважение.

– Выход в старте Артема Бондаренко – это, можно сказать, сработала тренерская интуиция?

– Спасибо, это одна из задумок тренерского штаба. Единственная замена в сравнении с последним матчем. Мы заметили, что надо добавить в позиционном нападении, ведь понимали, что будем постоянно атаковать низкий блок. Это очень сложно, на самом деле сложно. Но Бондаренко – один из тех футболистов, кто лучше всего видит поле из всех наших «восьмерок». Даже лучше, чем Джурасек, Очеретько и Судаков. У него есть тонкий пас с левой ноги, которым он может хорошо отдать между линиями. И мы, конечно, на него рассчитывали. Говорим всем, что надо набраться сил и мощи в единоборствах, чтобы вытерпеть темп и ритм игры, но умения и талант, которые у них есть, – это, безусловно, топ. И сегодня, помимо того гола, Бондаренко имел еще две-три возможности забить вторым темпом. Значит, план удался. Не могу не сказать, что получились очень удачные замены. Они добавили нам уверенности и сыграли все на хорошем уровне, чтобы мы переломили и контролировали ход игры. Теперь готовимся к «Руху» – это очень важный матч перед Лигой чемпионов.