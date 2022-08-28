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Шахтер Донецк
28.08.2022, FT 1 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 18:03 |
314
0

Шахтер – Кривбасс – 1:0. Победа в большинстве. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура УПЛ

28 августа 2022, 18:03 |
314
0
Шахтер – Кривбасс – 1:0. Победа в большинстве. Видео гола и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 28-го августа, состоялся поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» в большинстве обыграл криворожский «Кривбасс». 

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Шахтер» – «Кривбасс» - 1:0

Бондаренко, 76

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
74’
Игрок команды Кривбасс получает красную карточку.
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Источник Setanta Sports Ukraine
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