28.08.2022, FT 1 : 0
Украина. Премьер лига28 августа 2022, 18:03 |
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Шахтер – Кривбасс – 1:0. Победа в большинстве. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура УПЛ
28 августа 2022, 18:03 |
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В воскресенье, 28-го августа, состоялся поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» в большинстве обыграл криворожский «Кривбасс».
Украинская Премьер-лига. 2-й тур.
«Шахтер» – «Кривбасс» - 1:0
Бондаренко, 76
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
74’
Игрок команды Кривбасс получает красную карточку.
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