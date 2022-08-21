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  4. «Выход в еврокубки». Вернидуб рассказал о целях Кривбасса на сезон
Украина. Премьер лига
21 августа 2022, 12:25 |
474
0

«Выход в еврокубки». Вернидуб рассказал о целях Кривбасса на сезон

Перед командой стоят амбициозные задачи

21 августа 2022, 12:25 |
474
0
«Выход в еврокубки». Вернидуб рассказал о целях Кривбасса на сезон
ФК Кривбасс

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб признал, что по итогам сезона УПЛ хотел бы гарантировать команде выход в еврокубки.

– Оцените потенциал вашей команды. Это первая тройка, пятерка или, возможно, десятка?

– Давайте начнем с того, что команду мы только собираем. Я пришел в команду и, как написали журналисты, Вернидуб всех разогнал, сделал чистку. Я чистку не делал. Ребята, которые захотели вернуться в Украину, работают со мной с первого дня. Те же Хобленко, Татарков, Сарнавский.

Те ребята, которые действительно профессионалами. Не боятся ничего и хотят играть в Украине. Те, кто не захотел, мы не стали их уговаривать, чтобы они возвращались. Думаю, это неправильно, ведь заставлять человека вернуться, когда он боится, из этого ничего хорошего не выйдет.

– И все же о потенциале. Будут ли медали у «Кривбасса»?

– Если я скажу, что мы сначала будем бороться за сохранение прописки в УПЛ, я буду лукавить. Я амбициозный человек, и хочу, чтобы мои ребята были такими же. Если мы уже собрались и так долго готовились, я очень хочу, чтобы моя команда играла в яркий футбол и занимала места, которые нам дадут право выступать на евроарене. Но сейчас что-либо говорить об этом не хотелось бы. Все понимают, что чемпионат будет трудным. В том числе для грандов.

- В «Кривбассе» один легионер – Ловрич. Все остальные – украинцы. Что его заставляет играть в чемпионате страны, где идет война?

– Он молодец, действительно смелый человек. Это его решение, и я рад, что у него есть такой выбор. Наверное, это лучший пример для всех наших легионеров», - сказал Вернидуб в комментарии передаче «Чистый подкаст».

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Источник ФК Кривбасс
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