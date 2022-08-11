Президент Кривбасса: «Мы хотим стать чемпионами Украины»

Президент криворожского «Кривбасса» Константин Караманиц рассказал журналистам своего клуба об ожиданиях от нового сезона во время визита команды на закарпатском собрании.

– Константин Федорович, вы приехали в Закарпатье. Что это: отпуск или желание увидеть «Кривбасс» в деле? Это тот «Кривбасс», который ехал на собрание, или что-то изменилось?

– Очень ждал этого момента, чтобы увидеть игру новой команды. Мы уже сделали очень много шагов к переменам. Мы простились со многими игроками, подтянули молодых исполнителей, пригласили футболистов, имеющих опыт выступлений в УПЛ. И было очень интересно посмотреть после первого, второго собрания, как будет выглядеть наша команда.

– Что, на ваш взгляд, изменилось в действиях команды за период сборов?

– Очень понравился «Кривбасс» в матче против «Ворсклы». Понравилась вообще игра: самоотдача на уровне, никто не хотел уступать. Я соскучился по хорошему футболу. Да, где-то результат несправедлив, но у нас были моменты. Важно, что мы увидели: «Кривбасс» может играть на высоком уровне, который соответствует УПЛ.

– Закарпатские болельщики во всех матчах болели за «Кривбасс»…

– Могу сказать, что сегодня у меня было такое ощущение, впервые с 24 февраля, на протяжении игры, что я смог отвлечься от окружающих нас проблем. Этот футбол – эмоциональный всплеск для меня. Радовался, что «Кривбасс» играет. Да, надо играть. Впереди сезон, наши болельщики будут смотреть матчи хотя бы благодаря телевидению.

Часто общаемся с нашими поклонниками, защищающими Украину на фронте, они интересуются как там дела у команды. Это отвлекает их от работы, которую они выполняют. Поэтому в тылу нужны эти эмоции, заряжающие наших ребят на победу.

– Чего лично вы ожидаете от грядущего чемпионата?

– Это будет очень интересный чемпионат. Все ждали момента, когда начнется новый сезон. «Кривбасс» прошел перед стартом в УПЛ два больших тренировочных сбора: зимой и сейчас, летом. Ожидание? По-моему, они зашкаливают.

– «Кривбасс» – дебютант УПЛ. Но все хотят услышать от руководства о задачах клуба на сезон.

– Мы будем выходить на каждую игру и должны выигрывать каждый матч. Как бы это банально ни звучало, это и есть наша философия. Мы не можем выполнять свою работу плохо. Мы хотим стать чемпионами нашей страны, нашей Украины. И это наша главная задача. Раньше, значит, раньше. Позже, будем готовы позже. Только время ответит на все вопросы.

– Слоган клуба – «Кривбасс – Это Мы». Что для вас означает эти слова?

– Это те бурные эмоции, которые мы видим на трибунах, когда идет матч. Это когда наши игроки на футбольном поле показывают свои эмоции через призму огромного объема работы, заложенного на тренировках. «Кривбасс – Это Мы» – вся та работа, которая делается нашей большой футбольной семьей. Это, прежде всего – люди.

– Насколько вы интересуетесь женским футболом, ведь ЖФК «Кривбасс» сейчас тоже развивается по всем направлениям?

– Вы понимаете, кто сейчас занимается женским футболом в «Кривбассе»? Это футбольная страсть Артема Гагарина. Он этим увлекается и у него это выходит. Что касается меня, то я тоже внимательно слежу за выступлениями наших девушек. Это новая страница нашего футбольного клуба, его развитие.

Всё это мы делаем для людей. Поэтому ЖФК «Кривбасс» – это значительная часть нашей аудитории. Даже половина. Ведь женщины – это наши половинки. Наша женская команда – очень важный вопрос для нас. Все вместе мы будем помогать ей развиваться, как и мужской команде.

– Как считаете, возможно, женский «Кривбасс» скорее станет чемпионом Украины, чем мужской?

– Мне трудно сказать (улыбается). Может, и так. А может, и нет. Посмотрим. Мы занимаемся с одинаковым вдохновением и женским, и мужским «Кривбассом». Посмотрим, кому раньше это удастся.