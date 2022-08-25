Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 24 августа.

1. Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком

Британец требует, чтобы все было согласовано до 1 сентября

2. На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов

Донецкий клуб при жеребьевке группового раунда ЛЧ посеют из 3-й корзины

3. Трансляция матча Рух – Металлист на YouTube была заблокирована

Эпопея с телепулом продолжается

4. Сборная Украины проиграла Италии в отборочном турнире чемпионата мира

Команда Айнарса Багатскиса вела по ходу матча, но не смогла удержать преимущество

5. Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой

Sport.ua рецензирует последний матч киевлян в квалифайне чемпионской Лиги

6. Женская сборная Украины выиграла у Венгрии в отборе к Евро-2023

Во втором матче группы С подопечные Ивана Петкова добились успеха на площадке соперниц

7. Цена растет. Аталанта хочет за Малиновского уже более 40 миллионов

Сам хавбек надеется перейти в АПЛ

8. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»

Тренер киевлян оценил вылет из Лиги чемпионов

9. Марта Костюк вышла в свой первый четвертьфинал в 2022 году

Украинка обыграла представительницу Канады в трех сетах

10. Осечка Шахтера, скандал с телепулом, брань Вернидуба, матч тревог во Львове

Выделяем главные события первого тура УПЛ-2022/23