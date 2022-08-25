Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
Главные новости за 24 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 24 августа.
1. Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком
Британец требует, чтобы все было согласовано до 1 сентября
2. На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов
Донецкий клуб при жеребьевке группового раунда ЛЧ посеют из 3-й корзины
3. Трансляция матча Рух – Металлист на YouTube была заблокирована
Эпопея с телепулом продолжается
4. Сборная Украины проиграла Италии в отборочном турнире чемпионата мира
Команда Айнарса Багатскиса вела по ходу матча, но не смогла удержать преимущество
5. Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Sport.ua рецензирует последний матч киевлян в квалифайне чемпионской Лиги
6. Женская сборная Украины выиграла у Венгрии в отборе к Евро-2023
Во втором матче группы С подопечные Ивана Петкова добились успеха на площадке соперниц
7. Цена растет. Аталанта хочет за Малиновского уже более 40 миллионов
Сам хавбек надеется перейти в АПЛ
8. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
Тренер киевлян оценил вылет из Лиги чемпионов
9. Марта Костюк вышла в свой первый четвертьфинал в 2022 году
Украинка обыграла представительницу Канады в трех сетах
10. Осечка Шахтера, скандал с телепулом, брань Вернидуба, матч тревог во Львове
Выделяем главные события первого тура УПЛ-2022/23
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