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25 августа 2022, 06:10 |
733
0

Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом

Главные новости за 24 августа на Sport.ua

25 августа 2022, 06:10 |
733
0
Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
Instagram. Фьюри и Усик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 24 августа.

1. Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком
Британец требует, чтобы все было согласовано до 1 сентября

2. На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов
Донецкий клуб при жеребьевке группового раунда ЛЧ посеют из 3-й корзины

3. Трансляция матча Рух – Металлист на YouTube была заблокирована
Эпопея с телепулом продолжается

4. Сборная Украины проиграла Италии в отборочном турнире чемпионата мира
Команда Айнарса Багатскиса вела по ходу матча, но не смогла удержать преимущество

5. Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой
Sport.ua рецензирует последний матч киевлян в квалифайне чемпионской Лиги

6. Женская сборная Украины выиграла у Венгрии в отборе к Евро-2023
Во втором матче группы С подопечные Ивана Петкова добились успеха на площадке соперниц

7. Цена растет. Аталанта хочет за Малиновского уже более 40 миллионов
Сам хавбек надеется перейти в АПЛ

8. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
Тренер киевлян оценил вылет из Лиги чемпионов

9. Марта Костюк вышла в свой первый четвертьфинал в 2022 году
Украинка обыграла представительницу Канады в трех сетах

10. Осечка Шахтера, скандал с телепулом, брань Вернидуба, матч тревог во Львове
Выделяем главные события первого тура УПЛ-2022/23

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Источник Sport.ua
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