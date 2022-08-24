Трансляция матча Рух – Металлист на YouTube была заблокирована

YouTube заблокировал прямую трансляцию матча первого тура УПЛ «Рух» - «Металлист», которая проводилась на клубном ютуб-канале львовского клуба.

Блокировка связана с тем, что «Рух» нарушил авторские права компании Setanta Sports, которая приобрела эксклюзивные права на трансляцию всех матчей УПЛ. Съемочную группу Setanta Sports на матч не пустили.

Вчера условия телепула уже нарушила «Заря», которая решила транслировать свои матчи на каналах группы «1+1».