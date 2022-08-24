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  4. Трансляция матча Рух – Металлист на YouTube была заблокирована
Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 15:17 |
3965
20

Трансляция матча Рух – Металлист на YouTube была заблокирована

Эпопея с телепулом продолжается

24 августа 2022, 15:17 |
3965
20
Трансляция матча Рух – Металлист на YouTube была заблокирована
ФК Рух Львов

YouTube заблокировал прямую трансляцию матча первого тура УПЛ «Рух» - «Металлист», которая проводилась на клубном ютуб-канале львовского клуба.

Блокировка связана с тем, что «Рух» нарушил авторские права компании Setanta Sports, которая приобрела эксклюзивные права на трансляцию всех матчей УПЛ. Съемочную группу Setanta Sports на матч не пустили.

Вчера условия телепула уже нарушила «Заря», которая решила транслировать свои матчи на каналах группы «1+1».

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Рух Львов Рух - Металлист Украинская Премьер-лига телепул Setanta Sports YouTube
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Источник Sport.ua
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Комментарии 20
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Gargantua
видимо вести цивилизованый футбольный бизнес это несколько сложнее чем воровать сигареты с табачной фабрики и контрабандой переправлять их в Европу. Да, Гриша?
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+4
Показать Скрыть 5 ответов
Андрій Чорний
Гризуться керівники, а страждають вболівальники. Покажіть людям футбол, а тоді судіться, домовляєтесь... А так в День Незалежності позбавили людей частинки свята, на яке фани Руху чекали 9 місяців, а Металіста 7 років. Дибіли 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
дивіться  facebook.com/ruhlviv/videos/538688758114129 
вже 2-й тайм після тривоги і перерви
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+1
Вячеслав Федак
"Дякуємо" велике всім некомпетентним функціонерам за футбольне свято на День Незалежності нашої країни!Може іншої справою заняться вам треба?А ліпше нічим не треба!Бо результат буде плачевний. 
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+1
Burevestnik
знову там тривога.........
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0
Burevestnik
зараз лише 1,8 тис. дивляться
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0
Andrey Ilyashenko
Бля Динамо Дніпро наступні )))  Люблю я коли люди бігають суєтяться... ))) 
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0
alekos59
Переживаю за ватьцька!
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-2
Олег Прок
На Мегого есть трансляция 
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-2
Показать Скрыть 3 ответа
Макс Максов
І правильно зробили! Там ще, огляд Зоря - Ворскла забанили... 
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-3
zelc006
Може оціх довбнів до Солідару спровадити?
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-3
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