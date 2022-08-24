Почему Динамо ничего не показало в противостоянии с Бенфикой

По факту чего-то взаправду страшного в Лиссабоне не произошло: «Динамо» изначально было андердогом дуели с «Бенфикой». Но, как мы знаем, поражение поражению – рознь. Можно ведь было проиграть иначе – цепляться, стараться, бодаться.

Почему проиграли так, то есть безвольно – давайте разбираться.

После домашних 0:2 решили, что шансов нет

Уверен, что все мы при желании можем вспомнить серьезные камбэки – как на международной арене, так и во внутренних состязаниях, когда команды после весомых домашних поражений отыгрывали (или почти отыгрывали) форы в несколько мячей. Да возьмите, хотя бы, полуфинал прошлой Лиги чемпионов, в котором «Челси» дома уступил «Реалу» 1:3, но затем на выезде сумел выиграть в основное время 3:1. «Мадрид» в итоге дожал соперника в овертайме, но сам факт подвига лондонцев достоин самых лестных эпитетов.

Это я к тому, что домашнее поражение «Динамо» от «Бенфики» хоть и было очень болезненным и некомфортным, по идее не должно было стать безнадегой. Во всяком случае, киевляне должны были хотя бы попробовать сотворить чудо – терять-то действительно нечего. Но они даже не пытались.

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И в данном случае, как мне кажется, дело не только и не столько в более высоком индивидуальном и командном уровне «орлов». Дело в том, что главной бедой «бело-синих» в этом противостоянии оказалась ущербная психология. И это явная недоработка Мирчи Луческу.

Опытнейший румын не сумел зажечь в сердцах своих подопечных огонь реванша. Сложилось впечатление, что его игроки вышли играть, потому что так было просто предопределено календарем. Они шли не на передовую, а на эшафот. С таким настроем подвиг не совершишь.

Да и с таким кадровым подбором – тоже…

Рогер Шмидт был очень сконцентрирован на ответном поединке с «Динамо». Настолько, что попросил перенести игру третьего тура чемпионата Португалии, дабы лучше подготовиться к ответному матчу против киевлян. Немецкий тренер выставил и на домашнюю встречу против вице-чемпионов Украины тот же состав, что победил соперника в Лодзи. Его визави подобной роскошью не располагает.

Из-за повреждений вне игры остались Цыганков и Попов. Для нынешнего «Динамо» – очень серьезные проблемы. Плюс после ухода Вербича не решена проблема левого фланга полузащиты. На мой взгляд, Мистер ее решает методом втыка. Или, в лучшем случае, путем наименьшего сопротивления, ставя туда кого-угодно, но не профильного игрока.

Вообще-то, эта тема для отдельной заметки, но могу с уверенностью констатировать, что Шепелев – явно не игрок нужного профайла.

Ну и в завершение темы кадрового цейтнота «бело-синих»: на левом фланге защиты Луческу выпустил вместо Дубинчака Вивчаренко. Увы, реверанс не сработал.

То есть, можем утверждать, что в крупном поражении «Динамо» от «Бенфики» заложен и объективный подтекст: Луческу действительно было сложно осуществлять хотя бы минимальный кадровый маневр.

Единственное по-настоящему светлое пятно нынешнего «Динамо» - Бущан

Динамовский голкипер в который уже раз был признан лучшим в составе своей команды. Роль Бущана в том, что его команда пробилась так далеко по сетке квалификации ЛЧ, сложно переоценить. И я совсем не удивлюсь, если в обозримом будущем Жора окажется в одном из топ-клубов. Заслужил.

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Беда в том, что Бущан не может забивать. За два матча против «Бенфики» динамовцы не сумели создать хотя бы одного по-настоящему опасного момента у чужих ворот. На «Да Луж» киевляне ни разу не попали в створ ворот Влаходимоса, а общая статистика ударов – 21-3. И это при том, что «Бенфика» даже в родных пенатах не была апологетом «Барселоны» - то есть даже и не пыталась играть в тотальный контроль мяча. 55 процентов владения мячом у них, 45 – у нас. Просто они знали, что делать с этим мячом, а мы – нет.

Исход матча предопределили не столько геройства хозяев, сколько индивидуальные ошибки гостей

Если разбирать каждый из трех пропущенных динамовских мячей, а можно, точнее, нужно для полноты картины и все пять, сложится устойчивое впечатление, что «Динамо» проиграло благодаря, в первую очередь, собственным ошибкам.

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Конкретно по игре в Лиссабоне. Первый пропущенный мяч – имени Отаменди – вина Беседина. Второй, когда забивал Силва, дичайшая ошибка Сироты. Ну а третий – полнейший провал динамовской средней линии, позволившей сопернику выбежать в быструю контратаку.

Разбалансированность. Неверие в себя. Обреченность. К сожалению, причин у этого поражения очень много.

Почему «Динамо» не выходило на трансферный рынок?

Не хочется в очередной раз «топтаться» по фамилии Беседин. Хотя единственный динамовский форвард, безусловно, и заслужил на серьезнейшую обструкцию. Тут такой случай, что просто большего из себя Артем выжать не может. Потому что там этого большего просто нет.

Но вот почему в клубе даже не попытались изменить ситуацию – для меня это вопрос. Да, война, да легионеры не бегут сейчас в Украину, но ведь «Шахтер» покупал игроков на проблемные позиции. Покупал «Днепр-1». И даже «Ворскла» покупала.

Мне кажется, что на место левого вингера и на позицию форварда «Динамо» могло купить достойных игроков. С украинским паспортом. Чтобы закрыть зияющие дыры в команде. И обеспечить себе «запасной аэродром» на случай неудобных вопросов. Почему Суркисы этого не сделали, имея необходимые средства, – я не знаю.

В Лиге Европы будет легче?

Не факт. Хотя хочется верить, ведь там вроде бы не должно быть команд уровня «Бенфики». Но на наше несчастье, там обязательно будут команды типа «Фенербахче» или «Штурма». А как показали игры с этими оппонентами, «Динамо» было очень непросто играть. И если бы не удача в виде удалений чужих игроков и блестящая игра Бущана, матча против «Бенфики» могло и не быть.

Но если судить объективно и беспристрастно, шансов хотя бы на локальный успех в группе ЛЕ у «Динамо» на порядок больше, нежели в гипотетической группе ЛЧ. Но и для локального успеха нужно не только «поставить памятник Луческу во весь рост», но и сделать серьезные выводы, провести работу над ошибками.

Иначе и «этажом ниже» нас будут наказывать за безволие и беззубость.