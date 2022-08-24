Осечка Шахтера, скандал с телепулом, брань Вернидуба, матч тревог во Львове

Во вторник, 23 августа, в День Государственного флага Украины, официально начался новый сезон в Премьер-лиге. Первый же тур принес немало интересных и неординарных событий, о которых прямо сейчас и пойдет речь в рамках традиционного обзора игрового дня на Sport.ua.

Долгожданное возвращение

Открывать сезон было доверено «Шахтеру» и «Металлисту 1925». Первый матч УПЛ-2022/23 состоялся на столичном НСК «Олимпийский», что позволило профессиональному клубному футболу элитарного уровня вернуться в Украину спустя долгих 254 дня. Предыдущий матч в рамках УПЛ был сыгран 12 декабря 2021 года, когда «Колос» в Ковалевке переиграл «Минай» со счетом 2:1 в рамках 18-го тура сезона-2021/22. После того поединка элитарный дивизион украинского футбола ушел на зимнюю паузу, выйти из которой не сумел из-за полномасштабной военной агрессии со стороны россии.

Старт в День флага с особенным флагом

Традиционно перед стартом сезона на матче-открытии была осуществлена процедура поднятия Государственного флага Украины. Ее произвели капитаны «Шахтера» Тарас Степаненко и «Металлиста 1925» Артем Габелок. При этом, был использован особенный флаг – тот, с которым в 1976 году на Олимпийских играх в Монреале во время матча СССР – ГДР выбежал 20-летний в то время этнический украинец из Канады Даниил Мигаль. Тогда парень в вышиванке, выкрикивая слова «Свободу Украине!», станцевал на поле гопака, после чего надолго сохранил флаг и сейчас передал его на родину.

Примечательно, что Степаненко и Габелок приняли флаг Мигаля из рук президента УАФ Андрея Павелко, а также двух участников упоминавшегося выше матча – Олега Блохина и Владимира Онищенко.

Осечка Шахтера и скомканный дебют Йовичевича

Сам же матч «Шахтера» и «Металлиста 1925» не подарил зрителям забитых мячей. Эта игра стала официальным дебютом для Игора Йовичевича на посту главного тренера «горняков», а в стартовом составе команды нашлось место всего для двух легионеров – Невена Джурасека и Лукаса Тейлора. Причем последний, как и Иван Петряк, не проходил подготовку к сезону с «Шахтером», а потому их выход на поле был довольно неожиданным и рискованным решением со стороны хорватского наставника.

«Шахтер» продемонстрировал тотальный контроль над мячом (владение у «горняков» - 70%), а также значительно чаще соперника пробивал по воротам (всего ударов – 26, в створ – 10 против аналогичных показателей 7/3 у харьковчан), благодаря чему номинальные хозяева поля заработали и лучший показатель ожидаемых голов – 2,6xG против 0,73xG у «Металлиста 1925». Однако основная опасность воротам соперника от «Шахтера» исходила в первом тайме, а когда в концовке матча нужно было показать разницу в классе и дожать оппонента, у «горняков» это не удалось. Йовичевич дебютировал в донецкой команде с «сухой» ничьей, потеряв очки уже на старте сезона.

Примечательно, что на 13-й минуте поединка фантастический сейв выдал голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин, который каким-то чудом вытащил мяч после удара практически в упор от Ростислава Русина…

Начало телевойны: Setanta и УПЛ против Зари

Первый громкий скандал сезона состоялся уже в премьерном туре. Ожидаемо, основой для него послужили страсти вокруг телевизионной трансляции. В частности, работников компании Setanta Sports, которая до этого стала официальным транслятором украинской Премьер-лиги на ближайшие три сезона, не пустили представители «Зари» для организации трансляции матча «Заря» - «Ворскла».

В итоге, несмотря на то, что до этого Setanta Sports анонсировала в своей программе показ поединка, матч луганской и полтавской команд транслировался только на телеканале «2+2» и на YouTube-канале FootballHub. Это послужило поводом для официального транслятора обратиться в УПЛ с заявлением о нарушении прав. В свою очередь, Премьер-лига отрапортовала о том, что все материалы по поводу данного дела будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.

Кроме того, впоследствии YouTube удалил запись матча «Заря» – «Ворскла» на канале FootballHub из-за нарушения авторских прав. Аргументацию этого решения можно увидеть при попытке открыть ролик: «Это видео больше не доступно из-за заявки на авторские права (заявитель: Объединение Профессиональных Футбольных Клубов Премьер-Лига)».

Интересно, что на этом история вовсе не заканчивается. Спустя короткое время после бана трансляции на канале FootballHub, запись матча «Заря» - «Ворскла» появилась на другом канале, связанном с холдингом «1+1 Медиа» - «ТСН Проспорт», где она была доступна для просмотра вплоть до следующего дня, 24 августа, а затем подверглась удалению со стороны пользователя, который ее добавил.

Первый гол в УПЛ-2022/23: Ризнык и голевая комбинация

К слову, сам матч «Зари» и «Ворсклы» завершился в целом довольно беспроблемной победой луганчан со счетом 3:1. При этом, почин был положен уже на 7-й минуте, когда откровенно набедокурил вратарь полтавчан Дмитрий Ризнык. Он опрометчиво выполнил передачу от ворот на ближнего защитника, которую перехватил вингер «Зари» Кристиан. В итоге у луганчан прошла быстрая атака на ворота соперника, завершившаяся фолом в своей штрафной Ризныка на Кристиане. Вся эта «голевая комбинация» привела к пенальти и первому забитому мячу в сезоне в УПЛ, которым с «точки» отличился Егор Назарина.

Григорчук провел первый матч с Черноморцем спустя 236 дней после назначения

В конце минувшего года в одесском «Черноморце» произошла тренерская рокировка, вследствие которой на «мостик» команды вернулся Роман Григорчук. Однако провести вторую часть сезона во главе «моряков» специалисту так и не удалось, из-за чего отметить официальное возвращение на должность Григорчук сумел лишь 23 августа, выведя команду на матч против «Вереса». Таким образом, с момента назначения на должность и до первого официального матча для Романа Иосифовича прошло 236 дней…

Увы для поклонников одесситов, «Черноморцу» не удалось отметить официальное возвращение Григорчука положительным результатом. Команда на поле УТК имени Банникова больше владела мячом, нежели «Верес» (57% против 43%), однако практически не била по воротам (4 удара против 9 у соперника), и ни разу не сподобилась угодить в створ (статистика команд в этом компоненте – 0:4). Стоит ли удивляться, что шансов на победу у «моряков» не было абсолютно, а вот подопечные Вирта, которых не считали фаворитом встречи, один свой момент таки реализовали, чего вполне хватило для набора первых в сезоне полноценных 3 очков.

Брань и кулак Вернидуба

Помимо Григорчука в первом туре состоялось возвращение в украинскую Премьер-лигу еще одного топового отечественного наставника – Юрия Вернидуба, который ныне работает с «Кривбассом». Криворожская команда, к слову, также вернулась – в элиту отечественного футбола впервые с сезона-2012/13, пережив своеобразные перерождение и восхождение.

Как и в ситуации с «Черноморцем», отпраздновать возвращение в УПЛ положительным результатом «Кривбассу» с Вернидубом во главе не удалось. Команда из Кривого Рога на 36-й минуте позволила Гончаренко вывести «Колос» вперед, и результат 1:0 в пользу подопечных Вишняка сохранился вплоть до финального свистка.

Но самыми яркими и эмоциональными моментами матча стали, безусловно, выступления у «бровки» Юрия Вернидуба. Опытный наставник по ходу матча неоднократно поливал арбитров нелицеприятными выражениями, не всегда подбирая слова, в том числе используя и ненормативную лексику. С учетом того, что матчи в Украине ныне вынужденно проводятся без зрителей, большая часть эмоциональных изречений действующих лиц без проблем прорывается в эфир, а потому зрители имели возможность оценить всю глубину душевного порыва Юрия Вернидуба.

Впрочем, арбитры матча не оценили переживаний коуча «Кривбасса», который на 81-й минуте по подсказке бокового арбитра получил вторую желтую карточку от главного рефери Юрия Иванова, и был удален из технической зоны. Что привело к «вскипанию» Вернидуба и каким выдался диалог тренера с арбитрами – лучше один раз увидеть, чем несколько раз это перечитывать или пытаться пересказывать. Важно отметить только то, что в какой-то момент Юрий Николаевич даже замахнулся кулаком на лайнсмена, но вовремя сдержал всплеск эмоций, чтоб не натворить еще больших бед и проблем команде и всему клубу…

Рух – Металлист: матч длиною в 4,5 часа

Единственным поединком первого тура, который по расписанию должен был состояться в День независимости Украины, 24 августа, являлся матч «Руха» и «Металлиста». Игра состоялась во Львове на стадионе «Украина», однако запомнилась, прежде всего, не качеством или искрометным футболом в исполнении обеих команд, а первыми в истории турнира остановками из-за сигналов воздушной тревоги.

Впервые поединок пришлось приостановить за минуту до окончания первого тайма. Футболисты, арбитры, тренеры и персонал отправились в убежища, где провели около 45 минут, после чего игра была возобновлена. Однако спустя 22 минуты после отбоя тревоги вновь последовал сигнал о ее начале, и матч был приостановлен во второй раз – теперь уже более чем на час. В третий раз воздушная тревога прозвучала на 77-й минуте поединка, из-за чего футболисты снова отправились в убежище, где провели около получаса. В итоге матч, который начался в 15:00, был завершен в 19:27, продлившись почти четыре с половиной часа…

Что касается самой игры, то в ней было немало сумбура, вызванного, в частности, и частыми и длительными паузами. Лучше к ситуации удалось приспособиться гостям, которые увезли победу из Львова со счетом 2:1.

Продолжение телевойны: цирк вокруг трансляции матча Рух - Металлист

В воскресенье представителей официального транслятора УПЛ Setanta Sports прогнозируемо недопустили и к работе на матче «Рух» - «Металлист». Вместо этого поединок, как хотели во львовском клубе, должен был быть транслирован на клубном канале в YouTube и на телеканале НТА.

Но YouTube по жалобе правообладателя заблокирован трансляцию матча еще до его начала, из-за чего «Руху» пришлось перестраиваться по ходу и организовывать трансляцию через RUH TV и канал НТА, доступные на платформе MEGOGO. Однако и там матч до конца так и не был показан. После объявления первой воздушной тревоги пропала картинка сперва на RUH TV, а буквально накануне объявления второй – и на НТА. В обоих случаях зрители имели возможность увидеть надпись на экране о том, что возникли проблемы с получением сигнала (по имеющейся информации, полученной от MEGOGO, сигнал был попросту отключен со стороны телеканалов).

В итоге досматривать матч всем заинтересованным пришлось на официальной странице «Руха» в сети Facebook. Кому доставляет удовольствие постоянно менять по ходу матча источник для его просмотра – сказать сложно, но реалии ныне в УПЛ именно такие, и разбираться с ними компетентным органам придется побыстрее, чтобы не превратить весь розыгрыш чемпионата и его трансляцию в форменный балаган…

Три переноса

Тур выдался неполноценным из-за переноса на более поздний срок сразу трех его поединков. В частности, в базовые даты не смогли провести матчи «Минай» - «Львов», «Ингулец» - «Динамо» и «Днепр-1» - «Александрия».

Еще 19 августа дирекция УПЛ удовлетворила ходатайство «Львова» о переносе матча первого тура против «Миная» на более поздний срок. Новая дата игры пока остается неизвестной, равно как и обстоятельства, приведшие к такому решению лиги. Поговаривали, что у львовского клуба возникла проблема с кадрами из-за якобы отказа ряда игроков подписывать контракты, но впоследствии главный тренер команды Олег Дулуб опроверг эту информацию, назвав ее «анекдотом».

Что касается матчей с участием «Динамо» и «Днепра-1», то они были перенесены по причине занятости этих команд в еврокубках. Киевляне во вторник играли ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики», а днепрянам в четверг предстоит визит на Кипр для второго поединка с местным АЕКом в рамках последнего раунда квалификации перед основной сеткой Лиги Европы.

Предположительно, матчи первого тура УПЛ-2022/23 «Ингулец» - «Динамо» и «Днепр-1» - «Александрия» будут проведены 16 ноября.

Символическая сборная тура