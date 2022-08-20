ДУЛУБ – о проблемах Львова: «Это анекдот, завтра расскажу футболистам»
Главный тренер опроверг слухи
Главный тренер ФК «Львов» Олег Дулуб рассказал, связан ли перенос матча против ФК «Минай» в первом туре УПЛ с информацией о том, что 20 игроков команды отказываются подписывать контракт.
– Олег Анатольевич, почему матч первого тура УПЛ между ФК «Минай» и ФК «Львов» перенесли?
– Не могу сказать. Мне объяснили, что матч будет перенесен ‒ и все.
– Правда, что 20 игроков ФК «Львов» отказались подписывать контракт с клубом?
– Это кто вам такое сказал?
– Ходят слухи, как говорится.
– Вы представляете, сколько это ‒ 20 человек (смеется, - прим.)? У меня сейчас в наличии 20 человек в составе. Из них не подписанных контракта только два.
Вы меня рассмешили. Там же есть действующие контракты у кого остались еще с зимы. Грисьо, Бугай, Ильющенков, Бусько, Ныч…
20 человек (смеется, - прим.). Конечно, сильно. Это анекдот. Завтра расскажу футболистам.
– Так почему тогда перенесли игру?
– Сказали позавчера, по-моему, что матч будет перенесен ‒ и все. Мы сделали выходной и готовимся дальше.
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