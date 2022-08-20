ДУЛУБ – о проблемах Львова: «Это анекдот, завтра расскажу футболистам»

Главный тренер ФК «Львов» Олег Дулуб рассказал, связан ли перенос матча против ФК «Минай» в первом туре УПЛ с информацией о том, что 20 игроков команды отказываются подписывать контракт.

– Олег Анатольевич, почему матч первого тура УПЛ между ФК «Минай» и ФК «Львов» перенесли?

– Не могу сказать. Мне объяснили, что матч будет перенесен ‒ и все.

– Правда, что 20 игроков ФК «Львов» отказались подписывать контракт с клубом?

– Это кто вам такое сказал?

– Ходят слухи, как говорится.

– Вы представляете, сколько это ‒ 20 человек (смеется, - прим.)? У меня сейчас в наличии 20 человек в составе. Из них не подписанных контракта только два.

Вы меня рассмешили. Там же есть действующие контракты у кого остались еще с зимы. Грисьо, Бугай, Ильющенков, Бусько, Ныч…

20 человек (смеется, - прим.). Конечно, сильно. Это анекдот. Завтра расскажу футболистам.

– Так почему тогда перенесли игру?

– Сказали позавчера, по-моему, что матч будет перенесен ‒ и все. Мы сделали выходной и готовимся дальше.