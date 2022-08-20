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  4. ДУЛУБ – о проблемах Львова: «Это анекдот, завтра расскажу футболистам»
Украина. Премьер лига
20 августа 2022, 22:05 |
1143
1

ДУЛУБ – о проблемах Львова: «Это анекдот, завтра расскажу футболистам»

Главный тренер опроверг слухи

20 августа 2022, 22:05 |
1143
1
ДУЛУБ – о проблемах Львова: «Это анекдот, завтра расскажу футболистам»
ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер ФК «Львов» Олег Дулуб рассказал, связан ли перенос матча против ФК «Минай» в первом туре УПЛ с информацией о том, что 20 игроков команды отказываются подписывать контракт.

– Олег Анатольевич, почему матч первого тура УПЛ между ФК «Минай» и ФК «Львов» перенесли?
– Не могу сказать. Мне объяснили, что матч будет перенесен ‒ и все. 

– Правда, что 20 игроков ФК «Львов» отказались подписывать контракт с клубом?
– Это кто вам такое сказал?

– Ходят слухи, как говорится.
– Вы представляете, сколько это ‒ 20 человек (смеется, - прим.)? У меня сейчас в наличии 20 человек в составе. Из них не подписанных контракта только два. 

Вы меня рассмешили. Там же есть действующие контракты у кого остались еще с зимы. Грисьо, Бугай, Ильющенков, Бусько, Ныч…

20 человек (смеется, - прим.). Конечно, сильно. Это анекдот. Завтра расскажу футболистам.

– Так почему тогда перенесли игру?
– Сказали позавчера, по-моему, что матч будет перенесен ‒ и все. Мы сделали выходной и готовимся дальше.

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Львов чемпионат Украины по футболу перенос матча Украинская Премьер-лига Минай Минай - Львов Олег Дулуб
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Источник FanDay
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avk2307
керівництво клоуни. тренер білорус за , а вони переносять
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