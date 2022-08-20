У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты

У ФК «Львов» проблемы с комплектованием команды, но это не повлияет на участие клуба в УПЛ. Об этом сообщает «Спортивка».

«Группа футболистов отказалась подписывать контракты на предложенных клубом условиях. Из-за недоукомплектования попросили перенести игру с «Минаем». Недоброжелатели говорят, что «Львов» вообще может не стартовать. Но, по нашим данным, до этого, пожалуй, не дойдет», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что матч первого тура УПЛ «Минай» – «Львов» перенесен по просьбе гостей.