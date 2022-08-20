Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
Украина. Премьер лига
20 августа 2022, 20:20 | Обновлено 20 августа 2022, 20:21
2386
4

У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты

До снятия с чемпионата дойти не должно

20 августа 2022, 20:20 | Обновлено 20 августа 2022, 20:21
2386
4
У Львова проблемы. Группа футболистов отказалась подписывать контракты
ФК Львов

У ФК «Львов» проблемы с комплектованием команды, но это не повлияет на участие клуба в УПЛ. Об этом сообщает «Спортивка».

«Группа футболистов отказалась подписывать контракты на предложенных клубом условиях. Из-за недоукомплектования попросили перенести игру с «Минаем». Недоброжелатели говорят, что «Львов» вообще может не стартовать. Но, по нашим данным, до этого, пожалуй, не дойдет», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что матч первого тура УПЛ «Минай» – «Львов» перенесен по просьбе гостей.

По теме:
Минай арендовал центрального защитника Металлиста
Игорь СУРКИС: «Никаких санкций за телепул не боюсь, пусть попробуют»
ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился хавбеком, который выступал в Германии
Львов чемпионат Украины по футболу перенос матча Украинская Премьер-лига Минай Минай - Львов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
Футбол | 20 августа 2022, 14:26 0
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб

Петр Стасюк будет играть вместе с Максимом Чехом

Шахтер подал заявку на УПЛ: Траоре взял номер Додо, Мудрик получил 10-ку
Футбол | 20 августа 2022, 12:51 9
Шахтер подал заявку на УПЛ: Траоре взял номер Додо, Мудрик получил 10-ку
Шахтер подал заявку на УПЛ: Траоре взял номер Додо, Мудрик получил 10-ку

«Горняки» заявили 25 футболистов в списке А, список Б еще не разглашен

Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Футбол | 20.08.2022, 07:15
Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Усик и Джошуа прошли взвешивание, Бех-Романчук выиграла золото ЧЕ-2022
Владимир КОБЕЛЬКОВ: «Джошуа даже вспотел, когда Усик спел песню»
Бокс | 20.08.2022, 14:56
Владимир КОБЕЛЬКОВ: «Джошуа даже вспотел, когда Усик спел песню»
Владимир КОБЕЛЬКОВ: «Джошуа даже вспотел, когда Усик спел песню»
ВИДЕО. Боруссия Д – Вердер – 2:3. Невероятный камбэк гостей. Обзор матча
Футбол | 20.08.2022, 20:03
ВИДЕО. Боруссия Д – Вердер – 2:3. Невероятный камбэк гостей. Обзор матча
ВИДЕО. Боруссия Д – Вердер – 2:3. Невероятный камбэк гостей. Обзор матча
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Главное голосовать как надо, помогут. Хотя на самом деле не хочется , чтобы проблеммы были с самого начала чемпионата
Ответить
+1
Gargantua
абсолютно не зрозуміло для чого Копитко витрачає гроші на команду, яка не потрібна ні йому, ні людям
Ответить
0
Andy Chak
у бандюка копитка бабоси закінчились на іграшку)))
Ответить
0
veter
Тогда вперёд за Прикарпатьем в армию.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Динамо переезжает в другой польский город
Источник: Динамо переезжает в другой польский город
18.08.2022, 18:45 3
Футбол
Снова бронза! Проценко завоевал награду на ЧЕ. Бех-Романчук упустила медаль
Снова бронза! Проценко завоевал награду на ЧЕ. Бех-Романчук упустила медаль
18.08.2022, 23:30 5
Другие виды
Она улетела за 15 метров! Бех-Романчук выиграла ЧЕ-2022 в тройном прыжке
Она улетела за 15 метров! Бех-Романчук выиграла ЧЕ-2022 в тройном прыжке
19.08.2022, 23:23 14
Другие виды
Форвард Металлиста может заменить Довбика в Днепре-1
Форвард Металлиста может заменить Довбика в Днепре-1
19.08.2022, 12:11 4
Футбол
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
19.08.2022, 17:36 8
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
18.08.2022, 17:15 2
Бокс
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
19.08.2022, 18:25 34
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
19.08.2022, 10:05 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности