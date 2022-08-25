На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов

Завершился 4-й раунд квалификации и определены все 32 участника Лиги чемпионов 2022/23.

Также стали известны составы всех 4 корзин ЛЧ. Донецкий «Шахтер» будет посеян из 3-й корзины.

Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне 25 августа в 19:00 по Киеву.

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Лига чемпионов 2022/23

Корзины для жеребьевки группового раунда