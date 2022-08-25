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  4. На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов
Лига чемпионов
25 августа 2022, 00:59 | Обновлено 25 августа 2022, 01:24
673
3

На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов

Донецкий клуб при жеребьевке группового раунда ЛЧ посеят из 3-й корзины

25 августа 2022, 00:59 | Обновлено 25 августа 2022, 01:24
673
3
На кого попадет Шахтер? Определены все корзины посева Лиги чемпионов
УЕФА

Завершился 4-й раунд квалификации и определены все 32 участника Лиги чемпионов 2022/23.

Также стали известны составы всех 4 корзин ЛЧ. Донецкий «Шахтер» будет посеян из 3-й корзины.

Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне 25 августа в 19:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2022/23

Корзины для жеребьевки группового раунда

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Nordenus
Если из последней корзины не попадется Маккаби, то будет в каждом матче разгром
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VK-Sport
Цікаві кошики.
1. Наявність в 1ому Айнтрахта, Аякса і Порту робить її слабшою за 2ий.
2. Завдяки перемозі Айнтрахта у Лізі Європи у Німеччини аж 5 команд в кошиках.
3. Лише 2 клуба з Франції. Немає традиційних ні Рена, ні Лілля, на Ліона.
4. Лише 1 Аякс від Голландії. ПСВ точно не був би тут зайвим.
5. 3 португальські топи - давно такого не було.
6. 2 шотландські топи - теж рідкість.
7. Ну і Шахтар...якщо пощастить Маккабі з 4го кошика, то може ще й в Лігу Європи потраплять, правда шансів майже немає.
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+1
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