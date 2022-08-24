Рейнджерс переиграл ПСВ на выезде и пробился в групповой раунд ЛЧ

24 августа в 22:00 состоялись ответные поединки 4-го раунда квалификации Q4 Лиги чемпионов.

«Рейнджерс» переиграл ПСВ на выезде (1:0) и пробился в групповой раунд ЛЧ

«Копенгаген» в гостях сыграл вничью с «Трабзонспором» (0:0) и прошел дальше.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Ответные матчи, 24 августа

22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1, идет д.в. [первый матч – 0:1]

Гол: Оршич, 4, Петкович, 35 – Гренбек, 70.

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:1 [первый матч – 2:2]

Гол: Чолак, 60.

22:00. Трабзонспор (Турция) – Копенгаген (Дания) – 0:0 [первый матч – 1:2]