Рейнджерс переиграл ПСВ на выезде и пробился в групповой раунд ЛЧ
Копенгаген в гостях сыграл вничью с Трабзонспором и прошел дальше
24 августа в 22:00 состоялись ответные поединки 4-го раунда квалификации Q4 Лиги чемпионов.
«Рейнджерс» переиграл ПСВ на выезде (1:0) и пробился в групповой раунд ЛЧ
«Копенгаген» в гостях сыграл вничью с «Трабзонспором» (0:0) и прошел дальше.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Ответные матчи, 24 августа
22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1, идет д.в. [первый матч – 0:1]
Гол: Оршич, 4, Петкович, 35 – Гренбек, 70.
22:00. ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:1 [первый матч – 2:2]
Гол: Чолак, 60.
22:00. Трабзонспор (Турция) – Копенгаген (Дания) – 0:0 [первый матч – 1:2]
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