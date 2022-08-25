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Трабзонспор
24.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 0
Копенгаген Проходит дальше
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Лига чемпионов
25 августа 2022, 03:37 | Обновлено 25 августа 2022, 03:45
16
0

Трабзонспор – Копенгаген – 0:0. Нули устроили датчан. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

25 августа 2022, 03:37 | Обновлено 25 августа 2022, 03:45
16
0
Трабзонспор – Копенгаген – 0:0. Нули устроили датчан. Видеообзор матча
Instagram. ФК Копенгаген

Турецкий «Транбзонспор» и датский «Копенгаген» не выявили сильнейшего в ответном матче квалификации Лиги Чемпионов.

По итогам двух встреч (2:1, 0:0) датчани прошли в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Трабзонспор – Копенгаген – 0:0 (первый матч 1:2)

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Трабзонспор Копенгаген Лига чемпионов видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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