Трабзонспор – Копенгаген – 0:0. Нули устроили датчан. Видеообзор матча

Турецкий «Транбзонспор» и датский «Копенгаген» не выявили сильнейшего в ответном матче квалификации Лиги Чемпионов.

По итогам двух встреч (2:1, 0:0) датчани прошли в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Квалификация Q4

Трабзонспор – Копенгаген – 0:0 (первый матч 1:2)