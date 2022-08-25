Лига Чемпионов
24.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 0 : 0
Копенгаген Проходит дальше
Лига чемпионов25 августа 2022, 03:37 | Обновлено 25 августа 2022, 03:45
16
0
Трабзонспор – Копенгаген – 0:0. Нули устроили датчан. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
25 августа 2022, 03:37 | Обновлено 25 августа 2022, 03:45
16
0
Турецкий «Транбзонспор» и датский «Копенгаген» не выявили сильнейшего в ответном матче квалификации Лиги Чемпионов.
По итогам двух встреч (2:1, 0:0) датчани прошли в групповой этап Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Квалификация Q4
Трабзонспор – Копенгаген – 0:0 (первый матч 1:2)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 24 августа 2022, 13:45 9
Боксер активно включился в раскрутку вероятного поединка
Футбол | 24 августа 2022, 21:01 0
Выделяем главные события первого тура УПЛ-2022/23
Бокс | 24.08.2022, 20:30
Футбол | 24.08.2022, 16:05
Баскетбол | 24.08.2022, 20:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.08.2022, 14:20 25
24.08.2022, 10:20 74
23.08.2022, 23:51 83
23.08.2022, 16:45 9
24.08.2022, 11:55 31
24.08.2022, 22:21 15
23.08.2022, 05:22 1
23.08.2022, 18:41 6