Лига Чемпионов
50’ 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 0
Лига чемпионов24 августа 2022, 22:00 | Обновлено 24 августа 2022, 22:01
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ПСВ – Рейнджерс и другие матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
24 августа проходят ответные поединки квалификации Q4 Лиги чемпионов
24 августа 2022, 22:00 | Обновлено 24 августа 2022, 22:01
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24 августа в 22:00 проходят ответные поединки 4-го раунда квалификации Q4 Лиги чемпионов.
Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO.
- Все самые яркие моменты ЛЧ доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Буде-Глимт (Норвегия) [первый матч – 0:1]
22:00. ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) [первый матч – 2:2]
22:00. Трабзонспор (Турция) – Копенгаген (Дания) [первый матч – 1:2]
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Динамо Загреб).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
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