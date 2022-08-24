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Лига чемпионов
24 августа 2022, 22:00 | Обновлено 24 августа 2022, 22:01
616
0

ПСВ – Рейнджерс и другие матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

24 августа проходят ответные поединки квалификации Q4 Лиги чемпионов

24 августа 2022, 22:00 | Обновлено 24 августа 2022, 22:01
616
0
ПСВ – Рейнджерс и другие матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

24 августа в 22:00 проходят ответные поединки 4-го раунда квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Видеотрансляция матчей проводится видеосервисом MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты ЛЧ доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

22:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Буде-Глимт (Норвегия) [первый матч – 0:1]

22:00. ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) [первый матч – 2:2]

22:00. Трабзонспор (Турция) – Копенгаген (Дания) [первый матч – 1:2]

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Динамо Загреб).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
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Источник Sport.ua
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