В среду, 24 августа, в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» состоится ответный поединок четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором турецкий «Трабзонспор» примет датский «Копенгаген». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Копенгагена» со счетом 2:1.

Трабзонспор

«Черноморские штормы» по итогам прошлого сезона впервые за 38 лет стали чемпионами Турции. Команда Абдуллаха Авджи опередила в турнирной таблице стамбульский «Фенербахче», который завоевал серебряные медали, на 8 очков, получив прямую путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Главным достижением «Трабзонспора» в еврокубках является 1/8 финала Кубка чемпионов в далеком сезоне 1976/77. Также по два раза клуб добирался до такой же стадии в Кубке обладателей кубков и Кубке УЕФА, однако эти результаты также были достигнуты еще в прошлом веке.

Копенгаген

Команда из столицы Дании является 14-кратным чемпионом своей страны. Выиграть предыдущее национальное первенство подопечным Йесса Торупа удалось в упорной борьбе с «Мидтьюлланном», который в итоге отстал на 6 баллов.

В сезоне 2019/20 «Копенгаген» громко заявил о себе на международной арене, дойдя до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил лишь будущему триумфатору турнира – английскому «Манчестер Юнайтед». Как минимум попадание в групповой раунд Лиги Европы датский клуб себе уже обеспечил, но есть и все шансы пройти в Лигу чемпионов.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Копенгаген» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 3.68 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Трабзонспор»: Чакир – Ларсен, Уго, Денсвил, Эльмали, Сайопис, Куасси, Омюр, Бакасетас, Трезеге, Корнелиус.

«Копенгаген»: Райан – Дикс, Вавро, Йенсен, Кристансен, Зека, Харальдссон, Фальк, Лерагер, Классон, Биэль.

24 августа, среда