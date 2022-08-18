Динамо проиграло Бенфике, Усик спел хит войны, Роналду стал заложником

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 17 августа.

1. Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче. Лиссабонцы в Лодзи одержали уверенную победу

2. Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча. Смотрите видеообзор первого матча квалификации Q4 Лиги чемпионов

3. Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам. Португалец не хочет пускать под откос остаток карьеры, а клуб не желает терять прибыль…

4. Костюк в трех сетах проиграла седьмой сеяной на турнире в Цинциннати. Марта впервые в карьере взяла стартовую партию против соперницы из топ-10, но все равно уступила

5. Прыжки в воду. Лыскун завоевала второе серебро на чемпионате Европы. Еще одна медаль для украинки

6. ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции. На саму пресс-конференцию боксер пришел в образе козака

7. Хргович против Чжилея – бой за право претендовать на Усика или Джошуа. Поединок состоится прямо перед Усик – Джошуа 2

8. ОФИЦИАЛЬНО. Деонтей Уайлдер возвращается в ринг, бой в октябре. Бронзовый Бомбардировщик выйдет в ринг 15 октября

9. Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник. Владельцы «Динамо», несмотря на войну в Украине, не изменяют своим привычкам

10. ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене». Наставник «Динамо» – о поражении от «Бенфики» (0:2) в раунде плей-офф ЛЧ