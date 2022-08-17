Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
Владельцы «Динамо», несмотря на войну в Украине, не изменяют своим привычкам
Президент «Динамо» Игорь Суркис и его старший брат Григорий вместе с семьей в настоящий момент находятся в Монте-Карло.
По информации «Украинской правды» в политических кругах, семья народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса на одном из самых дорогих берегов Европы не первый год арендует апартаменты в пятизвездочном отеле Monte-Carlo Bay.
Годовая аренда таких апартаментов обходится ориентировочно в 2 миллиона евро.
Также источник отмечает, что 72-летнего Григория и 63-летнего Игоря Суркисов регулярно видят в казино Монте-Карло.
Отметим, что Игорь Суркис ранее часто проводил летний период в Монте-Карло, откуда неоднократно решал многие трансферные вопросы «Динамо».
В апреле президент «Динамо» заявлял, что «лучше будет помогать стране из-за границы, чем сидеть в подвале на базе».
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