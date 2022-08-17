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Украина. Премьер лига
17 августа 2022, 11:52 | Обновлено 17 августа 2022, 11:53
1287
5

Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник

Владельцы «Динамо», несмотря на войну в Украине, не изменяют своим привычкам

17 августа 2022, 11:52 | Обновлено 17 августа 2022, 11:53
1287
5
Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник
pravda.com.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис и его старший брат Григорий вместе с семьей в настоящий момент находятся в Монте-Карло.

По информации «Украинской правды» в политических кругах, семья народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса на одном из самых дорогих берегов Европы не первый год арендует апартаменты в пятизвездочном отеле Monte-Carlo Bay.

Годовая аренда таких апартаментов обходится ориентировочно в 2 миллиона евро.

Также источник отмечает, что 72-летнего Григория и 63-летнего Игоря Суркисов регулярно видят в казино Монте-Карло.

Отметим, что Игорь Суркис ранее часто проводил летний период в Монте-Карло, откуда неоднократно решал многие трансферные вопросы «Динамо».

В апреле президент «Динамо» заявлял, что «лучше будет помогать стране из-за границы, чем сидеть в подвале на базе».

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Григорий Суркис Игорь Суркис Монте-Карло Динамо Киев казино российско-украинская война выбор редакции
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Источник Украинская правда
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Комментарии 6
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Якуб Лен
Конечно, 18 наворованных миллионов долл. налом незаконно вывезли в Венгрию, теперь можно толику и на ЗСУ выделить. Позор, люди последними грошами и то больше  ЗСУ помогли , чем эти твари воровские. 
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+2
an52
Столар і Абрамович (не косабський, а місцевий) на Лазурному узбережжі. Усі регіонали "красиво відпочивають" поки їхній лохторат сидить по подвалах
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+1
udman1111
Вони не вважають себе українцями, вони іншої національності і паспортів у них кілька. А показушна благодійність їм всім притаманна, вкрав сто лямів один можна і кинути як кістку.
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0
Rolan Stkomarovskiy
Наша элитная гопота и Монако, и Лазурный берег превратит в закрытый притон по типу Кончи-Заспы.
Яхты по 50-70 млн, казино, виллы по 50-100 млн и это выходцы из самой бедной страны Европы.
Элитная гопота.
 
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0
fc_tre_penne
А в чому проблема? Обом за 60 років. 
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0
Remark
Благотворительные матчи все шли на поддержку ВСУ!
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0
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