Суркисы уехали в Монте-Карло, их регулярно видят в казино – источник

Президент «Динамо» Игорь Суркис и его старший брат Григорий вместе с семьей в настоящий момент находятся в Монте-Карло.

По информации «Украинской правды» в политических кругах, семья народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса на одном из самых дорогих берегов Европы не первый год арендует апартаменты в пятизвездочном отеле Monte-Carlo Bay.

Годовая аренда таких апартаментов обходится ориентировочно в 2 миллиона евро.

Также источник отмечает, что 72-летнего Григория и 63-летнего Игоря Суркисов регулярно видят в казино Монте-Карло.

Отметим, что Игорь Суркис ранее часто проводил летний период в Монте-Карло, откуда неоднократно решал многие трансферные вопросы «Динамо».

В апреле президент «Динамо» заявлял, что «лучше будет помогать стране из-за границы, чем сидеть в подвале на базе».