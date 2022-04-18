СУРКИС: «Лучше помогать стране из-за границы, чем сидеть в подвале на базе»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил хейтерам, которые говорят, что Суркисы сбежали из Украины:

«Никто никуда не сбегал. Я был в Украине, пока не вывез футболистов с их семьями. И только после этого я уехал. Мой брат вообще уезжал с осложнениями после коронавируса, документы об этом были предоставлены в Верховную Раду. То, что мы вывезли $17 миллионов, могли придумать только люди с больной фантазией. Пришлось нанять квалифицированных юристов в Венгрии, чтобы они сделали запрос в пограничную службу, и уже официальный ответ мы направили в ГБР, который подтверждает, что выехали мы абсолютно законно.

Мой брат сегодня находится в Украине, он уже полностью выздоровел и был в Парламенте. Его позиция по отношению к войне такая же, как у меня. Мой брат сделал для страны больше, чем все эти сегодняшние футбольные деятели вместе взятые. Евро-2012 – полностью его заслуга. А они только умеют прикрываться патриотическими лозунгами.

Мне 63 года, и я считаю, что выехать и помогать нашей стране будет более правильно, чем просто сидеть в подвале на базе «Динамо». Я и моя семья помогаем любимой Украине, но я не хочу это афишировать. Афишируют в основном те, кто ничего не делает. Если по каким-то делам я буду нужен в Украине, то сяду в машину и без проблем приеду».