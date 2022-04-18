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СУРКИС: «Лучше помогать стране из-за границы, чем сидеть в подвале на базе»

Президент «Динамо» ответил хейтерам, которые говорили о побеге Суркисов

  • 18.04.2022 23:35
  • 521 просмотр
  • 1 комментарий
СУРКИС: «Лучше помогать стране из-за границы, чем сидеть в подвале на базе»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил хейтерам, которые говорят, что Суркисы сбежали из Украины:

«Никто никуда не сбегал. Я был в Украине, пока не вывез футболистов с их семьями. И только после этого я уехал. Мой брат вообще уезжал с осложнениями после коронавируса, документы об этом были предоставлены в Верховную Раду. То, что мы вывезли $17 миллионов, могли придумать только люди с больной фантазией. Пришлось нанять квалифицированных юристов в Венгрии, чтобы они сделали запрос в пограничную службу, и уже официальный ответ мы направили в ГБР, который подтверждает, что выехали мы абсолютно законно.

Мой брат сегодня находится в Украине, он уже полностью выздоровел и был в Парламенте. Его позиция по отношению к войне такая же, как у меня. Мой брат сделал для страны больше, чем все эти сегодняшние футбольные деятели вместе взятые. Евро-2012 – полностью его заслуга. А они только умеют прикрываться патриотическими лозунгами. 

Мне 63 года, и я считаю, что выехать и помогать нашей стране будет более правильно, чем просто сидеть в подвале на базе «Динамо». Я и моя семья помогаем любимой Украине, но я не хочу это афишировать. Афишируют в основном те, кто ничего не делает. Если по каким-то делам я буду нужен в Украине, то сяду в машину и без проблем приеду».

Источник — FanDay

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Tka4enko_855, 18.04.2022 23:51
    -2
    Блядь только мне блевать охота от этого пидора?
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