Костюк в трех сетах проиграла седьмой сеяной на турнире в Цинциннати
Марта впервые в карьере взяла стартовую партию против соперницы из топ-10, но все равно уступила
Украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) завершила борьбу в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Во втором круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла американке Джессике Пегуле (№8 WTA).
Цинциннати. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Джессика Пегула (США) – 7:6(5), 1:6, 2:6
Отметим, что Марта провела восьмой матч против соперниц из первой десятки мирового рейтинга и все их проиграла. Но сегодня она впервые взяла первую партию. Ранее в стартовом сете против элитных игроков ей не удавалось выиграть больше четырех геймов.
Это была первая встреча теннисисток. Пегула в следующем матче сразится против Виктории Азаренко (№22 WTA) или Эммы Радукану (№13 WTA).
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Я ніяк не розумію навіщо їй прививають стиль Світоліної, при тому що вона не тягне на такий стиль. І не раз показувала що може бути гарматницею. Невже вона думала що перебігає Топа, та навіть Єліна мала б мало шансів. Звичайно якщо б подача 1 сету на пропала шанс був би більший, але я думаю треба було атакувати.