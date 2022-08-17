Костюк в трех сетах проиграла седьмой сеяной на турнире в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) завершила борьбу в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Во втором круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла американке Джессике Пегуле (№8 WTA).

Цинциннати. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Джессика Пегула (США) – 7:6(5), 1:6, 2:6

Отметим, что Марта провела восьмой матч против соперниц из первой десятки мирового рейтинга и все их проиграла. Но сегодня она впервые взяла первую партию. Ранее в стартовом сете против элитных игроков ей не удавалось выиграть больше четырех геймов.

Это была первая встреча теннисисток. Пегула в следующем матче сразится против Виктории Азаренко (№22 WTA) или Эммы Радукану (№13 WTA).