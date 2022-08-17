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  4. Костюк в трех сетах проиграла седьмой сеяной на турнире в Цинциннати
WTA
17 августа 2022, 21:31 | Обновлено 17 августа 2022, 21:35
1766
12

Костюк в трех сетах проиграла седьмой сеяной на турнире в Цинциннати

Марта впервые в карьере взяла стартовую партию против соперницы из топ-10, но все равно уступила

17 августа 2022, 21:31 | Обновлено 17 августа 2022, 21:35
1766
12
Костюк в трех сетах проиграла седьмой сеяной на турнире в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) завершила борьбу в рамках хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Во втором круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла американке Джессике Пегуле (№8 WTA). 

Цинциннати. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Джессика Пегула (США) – 7:6(5), 1:6, 2:6

Отметим, что Марта провела восьмой матч против соперниц из первой десятки мирового рейтинга и все их проиграла. Но сегодня она впервые взяла первую партию. Ранее в стартовом сете против элитных игроков ей не удавалось выиграть больше четырех геймов.

Это была первая встреча теннисисток. Пегула в следующем матче сразится против Виктории Азаренко (№22 WTA) или Эммы Радукану (№13 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Venesuela
Ніколи не розуміла маму Марти!!! Кинути 15-річну дитину в дорослий теніс .... На що вона взагалі розраховувала? Чи тупо гроші заробляла? Коротше талановита дівчина стала посередньою на жаль ! Думала, що Елю зробить а виходить інакше(( 
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+2
Александр Науменко
Поки талановита зливає посередності, вискочка знищує другу поспіль, хоч і в минулому, зірку. 
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+1
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Олександр Радченко
 Раньше на Костюк злилися и нервничал из-за неё, но после проиграша Костюк египтянке с поломанной стопопой Костюк превратилась в посредственность и у неё больше шансов стать приличной теннисисткой нет!
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+1
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kollekciy
Тільки Марта може мати феноминальну подачу в 1 сеті, а потім за перерву втратити хоча б якусь подачу.
Я ніяк не розумію навіщо їй прививають стиль Світоліної, при тому що вона не тягне на такий стиль. І не раз показувала  що може бути гарматницею. Невже вона думала що перебігає Топа, та навіть Єліна мала б мало шансів. Звичайно якщо б подача 1 сету на пропала шанс був би більший, але я думаю треба було атакувати. 
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0
u6464u
сподобалось одне,в першому сеті часои проходила дуже гарна перша подача,да і ейси тому свідчення.
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0
Stanislav Matusevych
Все те саме. Перший сет ще вдалося зачепити, хоч Пегула грала досить посередньо, і все одно мала перевагу аж до самого таю, але там уже Марта зіграла якісніше. А коли мільярдерша увімкнулася, все пішло в один бік. Особливо на фоні втоми, яку вчора Марта придумала сама собі, влаштувавши трилер у спокійно виграному вже матчі. Плюс хіба в тому, що від травми вдалося відновитися і, здається, не знайти собі нових пошкоджень. З грою все, як і раніше.
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0
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Santk86
В первом сете так хорошо подавала, а приема не было, во втором и третьем сете не было не приема не подачи и ко всему Марта сильно устала, ее работа в тренажёрном зале выносливости не добавляет 
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