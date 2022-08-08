Рома разгромила Шахтер, Лузан завоевала второе золото чемпионата мира
Главные новости за 7 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 7 августа.
1. Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче. Римляне уверенно обыграли «горняков».
2. Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом. Завершился первый тур АПЛ.
3. Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022. Украинка победила на дистанции 500 м.
4. Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер. Обозреватель Sport.ua – о переходе в «Шахтер» хавбека сборной Украины.
5. Рекорд, который нельзя побить! Все 10 боев шоу UFC завершились досрочно. В главном бою американец Джамал Хилл нокаутировал бразильца Тиаго Сантоса.
6. Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч. Это будет не в Польше.
7. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал бразильского вратаря. Макс Валеф заключил с украинским клубом контракт на два года.
8. Кубок Гампера. Барселона разгромила мексиканцев, Левандовски забил гол. Дубль сделал Педри, мексиканский «УНАМ Пумас» не сумел забить ни разу.
9. Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ. Ранее Сергей Палкин уверял, что буркиниец хочет остаться в донецкой команде.
10. Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина. Аркадий Дворкович из рф повторно переизбран как глава шахматной федерации.
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