Лига Европы07 августа 2022, 14:03 |
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Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
Это будет не в Польше
07 августа 2022, 14:03 |
3924
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Матч плей-офф Лиги Европы, который «Днепр-1» проведет 18 августа, состоится в Словацком городе Кошице на местной «Košická Futbalová Aréna». Начало – в 21:00 по киевскому времени.
Поединок станет первым еврокубковым в истории клуба.
Соперником «Днепра-1» станет победитель пары АЕК (Кипр) – «Партизан» (Сербия). Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу киприотов.
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