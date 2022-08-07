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  4. Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
Лига Европы
07 августа 2022, 14:03 |
3924
0

Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч

Это будет не в Польше

07 августа 2022, 14:03 |
3924
0
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
СК Днепр-1

Матч плей-офф Лиги Европы, который «Днепр-1» проведет 18 августа, состоится в Словацком городе Кошице на местной «Košická Futbalová Aréna». Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Поединок станет первым еврокубковым в истории клуба.

Соперником «Днепра-1» станет победитель пары АЕК (Кипр) – «Партизан» (Сербия). Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу киприотов.

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Источник СК Днепр-1
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