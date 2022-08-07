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  4. Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер
Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 13:05 |
1621
0

Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер

Обозреватель Sport.ua – о переходе в «Шахтер» хавбека сборной Украины

07 августа 2022, 13:05 |
1621
0
Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер
ФК Шахтер. Александр Зубков

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков стал игроком донецкого «Шахтера». Донецкий клуб вернул вингера из венгерского «Ференцвароша», где он выступал последние три года. Сумма трансфера составила 2 млн. евро. Контракт подписан на пять лет.

Украинец потерял игровую практику в венгерском клубе, его даже не заявили на матчи квалификации ЛЧ. Проблемы у Зубкова возникли в начале года, когда команду возглавил Станислав Черчесов. На место игрока сборной Украины был приобретен из «Ривер Плейт» опытный аргентинец Карлос Ауски – и Черчесов перестал обращать внимание на украинца.

Игроком сборной Украины сделал Ребров

Зубков является уроженцем города Макеевки. Воспитывался в системе «Шахтера». Играл в команде 1996 года рождения, дошедшей до финала Юношеской Лиги УЕФА. Тогда партнерами Зубкова были Зинченко, Матвиенко, Борячук, Коваленко, Вачиберадзе. Александр решил делать карьеру в донецком клубе. Но дальше игрока ротации при Пауло Фонсеке дело не пошло. «Шахтер» на позиции правого полузащитника делал ставку на иностранцев. Выиграть конкуренцию у условных Тайсона или Тете было почти нереально.

Поэтому Зубкова ожидал протоптанный маршрут в Мариуполь. Нужно отдать должное Саше, который не воспринял это как ссылку, а использовал с возможностью себя проявить. Зубков стал одним из лидеров команды тогдашнего наставника Александра Бабича. Повышение долго себя не заставило ждать.

Сергей Ребров возглавил «Ференцварош» в 2018 году. Клуб из Будапешта провалился в еврокубках и сменил тренера. Очень здорово в команде начал проявлять себя Петряк, перешедший во «Фради» раньше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Cергей Ребров и Александр Зубков

Сергей Станиславович хорошо знал Ивана, поскольку раньше хотел пригласить его в «Динамо», но конкуренцию за игрока выиграл главный конкурент. Петряк с первых матчей стал одним из лидеров команды и много забивать. Но до полноценного контракта дело не дошло. Начались разборки между агентами, травля украинца в клубе. Петряк выбрал главного конкурента «Ференцвароша» – «Фехервар», где ему дали очень хорошие личные условия.

Надо было искать замену Петряку. Ребров воспользовался предыдущим опытом и пригласил из «Шахтера» Зубкова, который сразу стал ведущим игроком команды. «Ференцварош» смог выйти в ЛЕ. Зубков забивал в ворота ЦСКА. Во втором сезоне команда прошла квалификацию ЛЧ. Украинец стал одним из лидеров своей команды на уровне сильнейшего клубного турнира. Например, в Киеве достаточно создал проблем для «Динамо».

Прогресс уроженца Макеевки не остался незамеченным на Родине. Зубкова начали приглашать в ряды национальной команды. Вингер был в составе национальной команды на Евро-2020. С 2020 года провел уже 18 матчей и забил 1 гол. Нельзя назвать Александра важным игроком для сборной, но свое время он получает. Не так уж просто конкурировать за место в составе с Ярмоленко, Цыганковым, Марлосом, а теперь уже и Мудриком.

Месть Реброву

Прошлым летом у Зубкова была возможность сменить клуб на более сильный. Он играл в ЛЧ, был в сборной на Евро. В составе «Ференцвароша» стал ведущим игроком, бомбардиром команды. Но украинец решил еще на сезон остаться в Венгрии, чтобы получить лучшее предложение.

Это стало ошибкой, потому что Зубков начал терять свои позиции в команде. При Петере Штегере роль Зубкова в команде уменьшилась, а при Станиславе Черчесове он сначала стал игроком ротации, а затем перестал играть вообще.

Getty Images/Global Images Ukraine

Есть такое предположение, что Зубков пострадал из-за Реброва. У украинского тренера был конфликт с президентом клуба Габором Кубатовым. Боссу «Фради» не нравились слухи о возможных переговорах тренера с УАФ по работе в сборной Украины. Ребров хотел определенности с будущим, потому что его контракт действовал еще один сезон. Стороны не могли найти консенсус по трансферам. Каждая из сторон считала, что она в этом вопросе должна быть главной. Сергея Станиславовича начали травить в СМИ. Затем стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Игроки, которых привел Ребров в команду, быстро начали идти на выход. Это касалось и Харатина, проданного в Польшу, и еще нескольких легионеров, которых приглашал лично Ребров.

Ставка Йовичевича на атаку

Зубкову 3 августа исполнилось 26 лет. Начинаются лучшие годы в футболе. Поэтому просто сидеть и получать зарплату нельзя. Никаких предпосылок для перехода в ведущий чемпионат у него не было. Прошлый сезон был слабым для Зубкова. Нужно было делать шаг назад – менять «Ференварош» на польские, чешские команды или середняков Бельгии. Однако ситуация с массовым отъездом легионеров в «Шахтере» позволила ему вернуться в топ-клуб Украины.


ФК Шахтер

У Игора Йовичевича формально четыре игрока на фланги полузащиты – Мудрик, Кащук, Вакула и Топалов. Все младше Зубкова и имеют потенциал. Боссы клуба надеюсь на прогресс имеющихся игроков с приходом Игора Йовичевича. Плюс на флангах при необходимости могут сыграть Очеретько и Тотовицкий.

У «Шахтера» была опция обратного выкупа контракта. По данным Тransfermarkt в 2020 году «Фради» заплатил за украинца 1.5 млн евро, а через два года «горняки» вернули себе футболиста за 2 млн. Небольшие деньги даже по нынешним временам. Йовичевич получил сборника, игрока с опытом выступлений в ЛЧ и ЛЕ.

Вот только непонятно, почему так долго тянули с возвращением? Трансферное окно открылось еще 1 июля, а переход состоялся почти через месяц. «Шахтер» уже давно определился с тренером и смирился с потерей своих легионеров. Вероятно, во время первого сбора в Нидерландах Йовичевич приценивался к имеющимся игрокам в системе «Шахтера» на эту позицию. Как видим, Кащук, Топалов, Вакула не произвели впечатления на нового тренера. Йови хочет иметь более сильного и опытного игрока на эту позицию.

Не исключал бы, что интерес к игроку проявляло «Динамо», учитывая потерю Вербича и усиление флангов атаки. «Шахтеру» небходимо было опережать своего главного конкурента.

После трансфера Зубкова «горняки» получают сильнейшую атаку в УПЛ. К Мудрику с Траоре добавляется Зубков. У хорватского тренера два украинских сборника с опытом ЛЧ на флангах и забивной форвард впереди. Ни в какой другой команде в Украине нет такого качества фланговых игроков. Это существенно добавляет донецкой команде шансов в борьбе за чемпионство и

Зубков пришел на проблемную позицию правого полузащитника, где практически никого не было. Только молодежь, получившая шанс проявить себя. Саша адаптирован к чемпионату, команде (с Пятовым, Матвиенко, Степаненко, Кривцовым вместе играли до 2019 года). Будет мотивация после «Ференцвароша» доказать свой класс. У «горняков» уже не будет такой зависимости от Мудрика и перекоса на левый фланг.

Как видим, Йовичевич, несмотря на ожидания в работе с молодыми игроками, делает ставку на опыт. Тренер понимает, что для результата требуется не только талант, но класс, качество. Молодежи в таком случае нужно бороться за свой шанс. Джурасек и Михайличенко пришли на позиции, где также есть молодые украинские футболисты. Это говорит об амбициях донецкой команды в плане результата. Золотые медали «Динамо» отдавать еще очень рано.

Возвращение Зубкова в «Шахтер» – это шаг вперед в его карьере. Александр переходит в украинский гранд, где может стать ведущим игроком. Статус «Шахтера», несмотря на потери, не ниже «Ференцвароша». Зубков будет выступать в ЛЧ. Плюс постоянно будет на виду у наставника сборной Украины. Без игровой практики в Венгрии сентябрьский вызов в национальную команду был бы под вопросом. В Украине Саша сможет реализовать свою мечту – стать звездой команды, которая его воспитала.

Сергей ТИЩЕНКО

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Источник Sport.ua
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