Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Ранее Сергей Палкин уверял, что буркиниец хочет остаться в донецкой команде
Турецкий «Фенербахче» не оставляет попыток заполучить 21-летнего буркинийского форварда «Шахтера» Лассину Траоре.
После ряда неудачных попыток, предпринятых ранее, недавно представители «Фенербахче» вновь вышли на связь с коллегами из «Шахтера».
Кроме того, как сообщают турецкие источники, сам Траоре якобы уведомил «Шахтер» о желании покинуть клуб и продолжить карьеру в «Фенербахче». Однако в вопросе трансфера буркинийца все будет зависеть от позиции руководства «горняков».
«Фенербахче» будет готов вести речь о выкупе контракта Траоре только в том случае, если «Шахтер» пойдет на снижение запрашиваемой за футболиста цены.
Помимо Траоре, стамбульский клуб торгует 25-летнего форварда «Валенсии» Макси Гомеса.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявлял, что Лассина Траоре изъявлял желание остаться в клубе, но у «горняков» существуют сложности с выполнением условий контракта из-за ограничений НБУ.
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