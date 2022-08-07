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  4. Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 09:59 |
2546
10

Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ

Ранее Сергей Палкин уверял, что буркиниец хочет остаться в донецкой команде

07 августа 2022, 09:59 |
2546
10
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Турецкий «Фенербахче» не оставляет попыток заполучить 21-летнего буркинийского форварда «Шахтера» Лассину Траоре.

После ряда неудачных попыток, предпринятых ранее, недавно представители «Фенербахче» вновь вышли на связь с коллегами из «Шахтера».

Кроме того, как сообщают турецкие источники, сам Траоре якобы уведомил «Шахтер» о желании покинуть клуб и продолжить карьеру в «Фенербахче». Однако в вопросе трансфера буркинийца все будет зависеть от позиции руководства «горняков».

«Фенербахче» будет готов вести речь о выкупе контракта Траоре только в том случае, если «Шахтер» пойдет на снижение запрашиваемой за футболиста цены.

Помимо Траоре, стамбульский клуб торгует 25-летнего форварда «Валенсии» Макси Гомеса.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявлял, что Лассина Траоре изъявлял желание остаться в клубе, но у «горняков» существуют сложности с выполнением условий контракта из-за ограничений НБУ.

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Источник Fotomac
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Комментарии 10
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dassin
ахах) хтось коментував що це єдиний легіонер в якого є яйця
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+1
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Ἡλίας
Это из-за этого что ли?
НБУ с 21 июля разрешил банкам продавать безналичную валюту, но только
при одном условии — будущем размещении на депозите. Вклад должен быть
минимум трехмесячным, без права досрочного расторжения, а . .
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0
Ретро Футбол
Последний из могикан бежит из ржавой ахмэтавской клетки
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-3
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AK.228
Ніхто і не сумнівався , що всі вони втечуть 
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-3
Злий Глобинець
Погано. Якщо і Лассіна піде, буде проблема з форвардом. З українських нікого підходящого-то і немає. А Довбика дніпряни (точніше їх ізраїльський бос) не продадуть в ШД нізащо. 
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-3
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