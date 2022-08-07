Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ

Турецкий «Фенербахче» не оставляет попыток заполучить 21-летнего буркинийского форварда «Шахтера» Лассину Траоре.

После ряда неудачных попыток, предпринятых ранее, недавно представители «Фенербахче» вновь вышли на связь с коллегами из «Шахтера».

Кроме того, как сообщают турецкие источники, сам Траоре якобы уведомил «Шахтер» о желании покинуть клуб и продолжить карьеру в «Фенербахче». Однако в вопросе трансфера буркинийца все будет зависеть от позиции руководства «горняков».

«Фенербахче» будет готов вести речь о выкупе контракта Траоре только в том случае, если «Шахтер» пойдет на снижение запрашиваемой за футболиста цены.

Помимо Траоре, стамбульский клуб торгует 25-летнего форварда «Валенсии» Макси Гомеса.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявлял, что Лассина Траоре изъявлял желание остаться в клубе, но у «горняков» существуют сложности с выполнением условий контракта из-за ограничений НБУ.