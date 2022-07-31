Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ПАЛКИН: «Траоре хочет остаться»
Украина. Премьер лига
31 июля 2022, 16:30 | Обновлено 31 июля 2022, 16:37
367
0

Сергей ПАЛКИН: «Траоре хочет остаться»

Гендиректор «Шахтера» – о ситуации с легионерами

31 июля 2022, 16:30 | Обновлено 31 июля 2022, 16:37
367
0
Сергей ПАЛКИН: «Траоре хочет остаться»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, рассчитывают ли в клубе на легионеров, которые приостановили контракты с горняками.

«У нас длинные контракты. Более того, мы сегодня будем встречаться с Траоре и говорить, чтобы он остался. И он хочет остаться.

Просто из-за войны мне технически сложновато выполнять контракты. Не из-за финансов. Раньше как было с иностранцами: мы переводили деньги в украинский банк, он конвертировал их в евро, и футболисты пересылали их себе на родину.

Сегодня этого сделать нельзя. Я могу только положить легионеру в гривнах на счет в украинском банке по курсу на момент зачисления. И все.

НБУ сегодня сделал ограничение, что ты можешь рассчитаться карточкой за рубежом на сумму до 100 тысяч гривен в месяц. Игрок даже не сможет использовать их никуда. С юридической точки зрения я пока даже не знаю, как решить этот вопрос», - сказал Палкин.

По теме:
ПАЛКИН: «Пусть Днепр-1 покажет бумагу, что Йовичевич ушел по статье ФИФА»
ПАЛКИН: «Мы брали футболистов с рассрочкой. У нас долгов под 50 млн евро»
ОФИЦИАЛЬНО. Исмаили покинул донецкий Шахтер
Сергей Палкин Шахтер Донецк Лассина Траоре
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
Футбол | 30 июля 2022, 18:44 5
ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес

Под горячую руку болельщицы попал Антон Байдал

Стало стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ
Футбол | 31 июля 2022, 12:18 3
Стало стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ
Стало стало известно, кто будет претендовать на права трансляций УПЛ

Заявки на все права всего две

КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
Футбол | 31.07.2022, 08:34
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
Футбол | 30.07.2022, 16:31
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
Арсенал уничтожил Севилью, Зинченко сыграл 79 минут
ВИДЕО. Реакция Клоппа и Гвардиолы на результат матча Ливерпуль – Ман Сити
Футбол | 31.07.2022, 13:48
ВИДЕО. Реакция Клоппа и Гвардиолы на результат матча Ливерпуль – Ман Сити
ВИДЕО. Реакция Клоппа и Гвардиолы на результат матча Ливерпуль – Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
30.07.2022, 15:12 40
Футбол
4 украинца, которые сейчас выступают в UFC
4 украинца, которые сейчас выступают в UFC
30.07.2022, 23:45
MMA
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
29.07.2022, 23:48 9
Футбол
Сборные Украины всухую выиграли матчи 1-го тура на шахматной Олимпиаде
Сборные Украины всухую выиграли матчи 1-го тура на шахматной Олимпиаде
29.07.2022, 22:52 1
Другие виды
Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
30.07.2022, 21:01 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков
29.07.2022, 17:17 5
Футбол
Расселл взял сенсационный поул в Венгрии, проблемы Ферстаппена
Расселл взял сенсационный поул в Венгрии, проблемы Ферстаппена
30.07.2022, 18:06
Авто/мото
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
31.07.2022, 02:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем