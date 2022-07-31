Сергей ПАЛКИН: «Траоре хочет остаться»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, рассчитывают ли в клубе на легионеров, которые приостановили контракты с горняками.

«У нас длинные контракты. Более того, мы сегодня будем встречаться с Траоре и говорить, чтобы он остался. И он хочет остаться.

Просто из-за войны мне технически сложновато выполнять контракты. Не из-за финансов. Раньше как было с иностранцами: мы переводили деньги в украинский банк, он конвертировал их в евро, и футболисты пересылали их себе на родину.

Сегодня этого сделать нельзя. Я могу только положить легионеру в гривнах на счет в украинском банке по курсу на момент зачисления. И все.

НБУ сегодня сделал ограничение, что ты можешь рассчитаться карточкой за рубежом на сумму до 100 тысяч гривен в месяц. Игрок даже не сможет использовать их никуда. С юридической точки зрения я пока даже не знаю, как решить этот вопрос», - сказал Палкин.