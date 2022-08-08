Кубок Гампера. Барселона разгромила мексиканцев, Левандовски забил гол
Дубль сделал Педри, мексиканский «УНАМ Пумас» не сумел забить ни разу
В поединке за Кубок Жоана Гампера «Барселона» победила мексиканский клуб «УНАМ Пумас» – 6:0. Игру посетил 83.021 зритель.
Кубок Жоана Гампера – товарищеский матч, ежегодно организуемый клубом «Барселона».
Первый гол за «Барселону» забил Роберт Левандовски. Дубль в активе Педри, также отличились голами Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг и Френки де Йонг.
Кубок Жоана Гампера
7 августа
Барселона (Испания) – УНАМ Пумас (Мексика) – 6:0
Голы: Левандовски, 3, Педри, 5, 19, Дембеле, 10, Обамеянг, 49, де Йонг, 84.
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