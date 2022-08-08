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  4. Кубок Гампера. Барселона разгромила мексиканцев, Левандовски забил гол
Испания
08 августа 2022, 00:23 | Обновлено 08 августа 2022, 00:41
451
0

Кубок Гампера. Барселона разгромила мексиканцев, Левандовски забил гол

Дубль сделал Педри, мексиканский «УНАМ Пумас» не сумел забить ни разу

08 августа 2022, 00:23 | Обновлено 08 августа 2022, 00:41
451
0
Кубок Гампера. Барселона разгромила мексиканцев, Левандовски забил гол
ФК Барселона

В поединке за Кубок Жоана Гампера «Барселона» победила мексиканский клуб «УНАМ Пумас» – 6:0. Игру посетил 83.021 зритель.

Кубок Жоана Гампера – товарищеский матч, ежегодно организуемый клубом «Барселона».

Первый гол за «Барселону» забил Роберт Левандовски. Дубль в активе Педри, также отличились голами Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг и Френки де Йонг.

Кубок Жоана Гампера

7 августа

Барселона (Испания) – УНАМ Пумас (Мексика) – 6:0

Голы: Левандовски, 3, Педри, 5, 19, Дембеле, 10, Обамеянг, 49, де Йонг, 84.

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Кубок Жоана Гампера УНАМ Пумас Барселона Роберт Левандовски Педри Усман Дембеле Пьер-Эмерик Обамеянг Френки Де Йонг видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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