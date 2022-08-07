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07.08.2022, FT 0 : 2
Ман Сити
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Англия
07 августа 2022, 20:35 |
2895
1

Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом

Завершился первый тур АПЛ

07 августа 2022, 20:35 |
2895
1
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
ФК Манчестер Сити

Сегодня «Манчестер Сити» в заключительном матче первого тура АПЛ на выезде обыграл «Вест Хэм». Дубль на счету звездного новичка «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, для которого это первые официальные голы за «Сити».

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» - 0:2
Голы: Холанд 36 (с пенальти), 65

«Вест Хэм» – Фабианьски (Ареоля, 29), Цоуфал, Зума, Джонсон, Крессуэлл, Ковентри, Даунс, Лансини (Бенрахма, 57), Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Скамакка, 57), Боуэн.

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Бернарду Силва, 78), де Брюйне (Палмер, 88), Родри (Филлипс, 89), Грилиш, Фоден (Марез, 88), Холанд (Альварес, 78).

Предупреждение: Жоау Канселу (45).

Ранее «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Брайтону».

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Манчестер Сити Вест Хэм Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд
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Источник Sport.ua
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veter
Сити даже не вспотели)
А ВХ синхронно с МЮ обделывается, как и в прошлом чемпионате
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