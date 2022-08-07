Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом

Сегодня «Манчестер Сити» в заключительном матче первого тура АПЛ на выезде обыграл «Вест Хэм». Дубль на счету звездного новичка «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, для которого это первые официальные голы за «Сити».

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» - 0:2

Голы: Холанд 36 (с пенальти), 65

«Вест Хэм» – Фабианьски (Ареоля, 29), Цоуфал, Зума, Джонсон, Крессуэлл, Ковентри, Даунс, Лансини (Бенрахма, 57), Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Скамакка, 57), Боуэн.

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Бернарду Силва, 78), де Брюйне (Палмер, 88), Родри (Филлипс, 89), Грилиш, Фоден (Марез, 88), Холанд (Альварес, 78).

Предупреждение: Жоау Канселу (45).

Ранее «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Брайтону».