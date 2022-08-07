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Чемпионат Англии
Вест Хэм
07.08.2022 18:30 - : -
Ман Сити
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Англия
07 августа 2022, 08:50 | Обновлено 07 августа 2022, 08:55
106
0

Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Чемпион Англии возьмет старт в новом сезоне с визита к «молотобойцам»

07 августа 2022, 08:50 | Обновлено 07 августа 2022, 08:55
106
0
Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
АПЛ / автор неизвестен

В воскресенье, 7 августа, в Лондоне на поле Олимпийского стадиона состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, в котором отношения выяснят «Вест Хэм» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Вест Хэм

«Молотобойцы» предыдущий сезон завершили на 7 месте в турнирной таблице АПЛ. В 38 матчах они набрали 56 очков, добившись 16 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев 14 поражений. Данная итоговая позиция позволила команде завоевать путевку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

При подготовке к новому сезону «Вест Хэм» провел семь контрольных спаррингов. Начал он с побед над швейцарским «Серветтом» (2:0) и «Ипсвичем» (2:1). Затем сыграл два раза вничью («Борем Вуд» Англия – 1:1, «Рединг» - 1:1), проиграл шотландскому «Рейнджерс» (1:3) и вновь довольствовался двумя ничьими («Лутон» - 1:1, «Ланс» Франция – 0:0).

Если верить неофициальным данным, в предстоящем матче партнерам по «Вест Хэму» точно не поможет травмированный Агерд, а под вопросом попадание в заявку Иссы Диопа, Огбонны и итальянского новичка коллектива Скамакки.

Манчестер Сити

Команда Хосепа Гвардиолы по итогам предыдущего сезона стала в третий раз за последние четыре года победителем английской Премьер-лиги. Она в 38 поединка набрала 93 очка (29 побед, 6 ничьих, 3 поражения) и лишь на один балл опередила «Ливерпуль», финишировавший вторым.

В рамках летнего межсезонья «горожане» провели два контрольных спарринга. И оба – в ходе заокеанского турне. На почин они выиграли 2:1 у мексиканского клуба «Америка», а затем одолели «Баварию» - 1:0.

Официально сезон-2022/2023 у «Манчестер Сити» уже является открытым. 30 июля он провел матч за Суперкубок Англии с «Ливерпулем». Встреча, которая проходила в Лестере, завершилась поражением подопечных Гвардиолы со счетом 1:3.

В предстоящем матче за «Сити» точно не сыграют травмированные Ляпорт и Менди.

Ориентировочные составы

Вест Хэм: Фабьянски – Цоуфал, Зума, Доусон, Джонсон, Соучек, Райс, Боуэн, Лансини, Форналс, Антонио.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Рубен Диаш, Аке, Канселу, Де Брейне, Родри, Бернарду Силва, Марез, Грилиш, Холанд.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут подтвердить свой уровень и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.38 по линии Parimatch.

8 августа, воскресенье

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»
Лондон. Олимпийский стадион. 18:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 0:2

 

Parimatch  
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Источник Sport.ua
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