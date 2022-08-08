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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне понравилось, что Холанд взял мяч и пошел бить пенальти»
Англия
08 августа 2022, 01:58 | Обновлено 08 августа 2022, 02:06
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0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне понравилось, что Холанд взял мяч и пошел бить пенальти»

Наставник «Манчестер Сити» – о дубле норвежского форварда в дебютном матче

08 августа 2022, 01:58 | Обновлено 08 августа 2022, 02:06
41
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне понравилось, что Холанд взял мяч и пошел бить пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил дебют нападающего команды Эрлинга Холанда в АПЛ после победы над «Вест Хэмом» (2:0) в матче 1-го тура.

«На протяжении нескольких лет нам не удавалось побеждать на этом стадионе, сегодня мы приехали и ничего не пропустили. Мы контролировали игру, все футболисты были задействованы в оборонительных действиях, а Эрлинг создавал угрозу в атаке и забил два мяча.

Если бы он этого не сделал, люди начали бы говорить, что он не может адаптироваться в АПЛ, что это провал. Но это было лишь вопросом времени. Парень, который забивает голы всю свою жизнь, забил бы и здесь. Нет причины, по которой бы он этого не сделал.

Мне понравилось, что он взял мяч и пошел бить пенальти. В тот момент я почувствовал, что он забьет. Пенальти являются показателем уверенности и целеустремленности», - сказал Гвардиола.

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Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Манчестер Сити Вест Хэм - Манчестер Сити Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник BBC
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