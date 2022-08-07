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  4. Вест Хэм – Ман Сити – 0:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Вест Хэм
07.08.2022, FT 0 : 2
Ман Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 августа 2022, 22:03 | Обновлено 07 августа 2022, 22:18
1816
0

Вест Хэм – Ман Сити – 0:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Английской Премьер-лиги

07 августа 2022, 22:03 | Обновлено 07 августа 2022, 22:18
1816
0
Вест Хэм – Ман Сити – 0:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча
ФК Ман Сити. Эрлинг Холанд

7 августа в 18:30 в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги сыграли «Вест Хэм» и «Ман Сити».

Дубль оформил новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, и это его первые официальные голы за «горожан».

Вест Хэм – Ман Сити – 0:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
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Источник Sport.ua
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