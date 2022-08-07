Англия07 августа 2022, 22:03 | Обновлено 07 августа 2022, 22:18
1816
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Вест Хэм – Ман Сити – 0:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Английской Премьер-лиги
07 августа 2022, 22:03 | Обновлено 07 августа 2022, 22:18
1816
0
7 августа в 18:30 в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги сыграли «Вест Хэм» и «Ман Сити».
Дубль оформил новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, и это его первые официальные голы за «горожан».
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Вест Хэм – Ман Сити – 0:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
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