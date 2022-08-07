7 августа в 18:30 в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги сыграли «Вест Хэм» и «Ман Сити».

Дубль оформил новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, и это его первые официальные голы за «горожан».

Читайте также: Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом

Вест Хэм – Ман Сити – 0:2. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча