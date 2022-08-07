Англия07 августа 2022, 18:30 |
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Вест Хэм – Ман Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 августа в 18:30 поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги
07 августа 2022, 18:30 |
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7 августа в 18:30 в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги играют «Вест Хэм» и «Ман Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прошлом сезоне за эти клубы выступали украинцы Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, но летом сменили свои команды.
Вест Хэм – Ман Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
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