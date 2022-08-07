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Чемпионат Англии
Вест Хэм
07.08.2022 18:30 - : -
Ман Сити
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Англия
07 августа 2022, 18:30 |
12
0

Вест Хэм – Ман Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 августа в 18:30 поединок 1-го тура Английской Премьер-лиги

07 августа 2022, 18:30 |
12
0
Вест Хэм – Ман Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Вест Хэм

7 августа в 18:30 в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги играют «Вест Хэм» и «Ман Сити».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прошлом сезоне за эти клубы выступали украинцы Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, но летом сменили свои команды.

Вест Хэм – Ман Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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