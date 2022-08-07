7 августа в 18:30 в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги играют «Вест Хэм» и «Ман Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прошлом сезоне за эти клубы выступали украинцы Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, но летом сменили свои команды.

Вест Хэм – Ман Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.