АПЛ. Провальный дебют тен Хага в МЮ, ничья Лестера

Состоялись еще два матча стартового тура АПЛ сезона 2022/2023. Эрик тен Хаг дебютировал на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» с домашнего поражения от «Брайтона», а «Лестер» и «Брентфорд» расписали боевую ничью.

«Лестер» - «Брентфорд» - 2:2

Голы: Кастань 33, Дьюсбери-Холл 46 – Тони 62, Дасилва 86

«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон» - 1:2

Голы: Макаллистер (автогол) 68 – Гросс 30, 39

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу (Маласиа, 90), Фред (Роналду, 53), Бруну Фернандеш (Гарначо, 90), Мактомини (ван де Бек, 78), Эриксен, Рэшфорд, Санчо (Эланга, 90).

«Брайтон» – Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Гросс, Лаллана (Мвепу, 76), Марч (Колуилл, 90), Макаллистер, Кайседо, Уэлбек (Ундав, 90), Троссард (Лэмпти, 75).

Предупреждения: Мактомини (25), Мартинес (45), Магуайр (53), Троссард (53), Шоу (74).

Первый тур АПЛ завершится матчем «Вест Хэм» - «Манчестер Сити». Начало – в 18:30 по Киеву.