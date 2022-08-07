АПЛ. Провальный дебют тен Хага в МЮ, ничья Лестера
Продолжается первый тур АПЛ сезона 2022/2023
Состоялись еще два матча стартового тура АПЛ сезона 2022/2023. Эрик тен Хаг дебютировал на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» с домашнего поражения от «Брайтона», а «Лестер» и «Брентфорд» расписали боевую ничью.
«Лестер» - «Брентфорд» - 2:2
Голы: Кастань 33, Дьюсбери-Холл 46 – Тони 62, Дасилва 86
«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон» - 1:2
Голы: Макаллистер (автогол) 68 – Гросс 30, 39
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу (Маласиа, 90), Фред (Роналду, 53), Бруну Фернандеш (Гарначо, 90), Мактомини (ван де Бек, 78), Эриксен, Рэшфорд, Санчо (Эланга, 90).
«Брайтон» – Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Гросс, Лаллана (Мвепу, 76), Марч (Колуилл, 90), Макаллистер, Кайседо, Уэлбек (Ундав, 90), Троссард (Лэмпти, 75).
Предупреждения: Мактомини (25), Мартинес (45), Магуайр (53), Троссард (53), Шоу (74).
Первый тур АПЛ завершится матчем «Вест Хэм» - «Манчестер Сити». Начало – в 18:30 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Единственный гол забил Жоржиньо, который реализовал пенальти
Известный в прошлом игрок пока что не думает о будущем
Вы смотрели на Мю сегодня.
Напомню
Джейдон Санчо 80 млн.
Варан 50 млн
Далот 15 млн.
Мартинес по моему 30 млн.
Что то сверхъестественое сделал брайтон?
Нет.
Но жаль ведь команда мучается почти 10.лет.