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Лестер
07.08.2022, FT 2 : 2
Брентфорд
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Англия
07 августа 2022, 18:02 | Обновлено 07 августа 2022, 18:13
575
3

АПЛ. Провальный дебют тен Хага в МЮ, ничья Лестера

Продолжается первый тур АПЛ сезона 2022/2023

07 августа 2022, 18:02 | Обновлено 07 августа 2022, 18:13
575
3
АПЛ. Провальный дебют тен Хага в МЮ, ничья Лестера
ФК Манчестер Юнайтед

Состоялись еще два матча стартового тура АПЛ сезона 2022/2023. Эрик тен Хаг дебютировал на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» с домашнего поражения от «Брайтона», а «Лестер» и «Брентфорд» расписали боевую ничью.

«Лестер» - «Брентфорд» - 2:2
Голы: Кастань 33, Дьюсбери-Холл 46 – Тони 62, Дасилва 86

«Манчестер Юнайтед» - «Брайтон» - 1:2
Голы: Макаллистер (автогол) 68 – Гросс 30, 39

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу (Маласиа, 90), Фред (Роналду, 53), Бруну Фернандеш (Гарначо, 90), Мактомини (ван де Бек, 78), Эриксен, Рэшфорд, Санчо (Эланга, 90).

«Брайтон» – Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Гросс, Лаллана (Мвепу, 76), Марч (Колуилл, 90), Макаллистер, Кайседо, Уэлбек (Ундав, 90), Троссард (Лэмпти, 75).

Предупреждения: Мактомини (25), Мартинес (45), Магуайр (53), Троссард (53), Шоу (74).

Первый тур АПЛ завершится матчем «Вест Хэм» - «Манчестер Сити». Начало – в 18:30 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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Умник
Уважаемые критики игр Динамо в лч.
Вы смотрели на Мю сегодня.
Напомню 
Джейдон Санчо 80 млн.
Варан 50 млн
Далот 15 млн.
Мартинес по моему 30 млн.
Что то сверхъестественое сделал брайтон?
Нет.
Но жаль ведь команда мучается почти 10.лет.
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0
VikyKrasotulechka90
МЮ дно!!! Весь експрес испаганили..Три команды прошли.. МЮ все испортил..( желаю им вылететь с АПЛ!!!
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0
oldman
Лузан бере ДРУГЕ золото на ЧМ до речі.
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0
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