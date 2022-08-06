В воскресенье, 7 августа, состоится поединок 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» примет «Брайтон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» по итогам прошлого сезона заняли 6 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, что стало худшим результатом за последние четыре года. Отсутствие выигранных трофеев и непопадание в Лигу чемпионов вполне ожидаемо привели к переменам на тренерском мостике: команду возглавил экс-рулевой нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг.

Ральф Рангник, занимавший пост временного наставника, стал худшим тренером клуба за всю историю выступления команды в Премьер-лиге по проценту побед. В первых 17 матчах под руководством немецкого специалиста «красные дьяволы» одержали лишь 8 побед. Несмотря на это, Рангник должен был продолжить работать в МЮ на должности тренера-консультанта, однако в конце мая он покинул клуб, поскольку возглавил национальную сборную Австрии.

Брайтон

«Чайки» в прошлом сезоне сумели набрать 51 очко, с которым заняли высокое 9 место в элитном дивизионе чемпионата Англии. От выхода в еврокубки команду Грэма Поттера отделили всего лишь пять баллов. Теперь игроки «Брайтон» стали увереннее в своих силах и постараются продолжить прогресс.

Интересно, что «Брайтон» в минувшем чемпионате был самой миролюбивой командой Премьер-лиги. Подопечные Поттера 15 раз сыграли вничью, то есть почти половина поединков с их участием не выявили победителя. Так что эта команда неудобная для любого коллектива.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.69 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Мартинес, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фернандеш, Фред, Санчо, Роналду, Марсьяль, Рашфорд.

«Брайтон»: Стил – Велтман, Кларк, Данк, Вебстер, Макаллистер, Лаллана, Гросс, Марч, Уэлбек, Андоне.

7 августа, воскресенье