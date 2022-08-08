Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ман Юнайтед
07.08.2022, FT 1 : 2
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 августа 2022, 02:34 | Обновлено 08 августа 2022, 02:35
55
0

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

08 августа 2022, 02:34 | Обновлено 08 августа 2022, 02:35
55
0
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Брайтону» со счетом 1:2.

События матча

68’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
По теме:
Штутгарт – РБ Лейпциг – 1:1. Видео голов и обзор матча
Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне понравилось, что Холанд взял мяч и пошел бить пенальти»
Лестер – Брентфорд – 2:2. Видео голов и обзор матча
видео голов и обзор Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Брайтон Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома разгромила Шахтер, Лузан завоевала второе золото чемпионата мира
Футбол | 08 августа 2022, 03:00 0
Рома разгромила Шахтер, Лузан завоевала второе золото чемпионата мира
Рома разгромила Шахтер, Лузан завоевала второе золото чемпионата мира

Главные новости за 7 августа на Sport.ua

АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
Футбол | 07 августа 2022, 12:30 2
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»

Известный в прошлом игрок пока что не думает о будущем

Рома – Шахтер. Йовичевич назвал стартовый состав на матч в Италии
Футбол | 07.08.2022, 21:00
Рома – Шахтер. Йовичевич назвал стартовый состав на матч в Италии
Рома – Шахтер. Йовичевич назвал стартовый состав на матч в Италии
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.08.2022, 23:55
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
Футбол | 07.08.2022, 11:06
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
06.08.2022, 18:25 15
Футбол
ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
06.08.2022, 22:43 4
Футбол
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
06.08.2022, 14:00 2
Футбол
Промоутер рассказал о ближайших планах Ломаченко
Промоутер рассказал о ближайших планах Ломаченко
06.08.2022, 15:25 4
Бокс
Музычук ведут команду. Украина разгромила Нидерланды и вышла на 2-е место
Музычук ведут команду. Украина разгромила Нидерланды и вышла на 2-е место
06.08.2022, 01:50
Другие виды
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
07.08.2022, 09:59 30
Футбол
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50
Другие виды
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
07.08.2022, 08:46 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности