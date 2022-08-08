Ман Юнайтед

07.08.2022, FT 1 : 2
Англия08 августа 2022, 02:34 | Обновлено 08 августа 2022, 02:35
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Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
08 августа 2022, 02:34 | Обновлено 08 августа 2022, 02:35
55
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В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Брайтону» со счетом 1:2.
События матча
68’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
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