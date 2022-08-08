ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на дубль Холанда

Дубль Холанд принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом» (2:0) в первом туре АПЛ.

Для Эрлинга это первые официальные голы за новый клуб.

Вот что об этом сказал наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола.