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  4. ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на дубль Холанда
Англия
08 августа 2022, 14:22 |
1890
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на дубль Холанда

Наставник «Ман Сити» – о первых результативных ударах норвежского нападающего

08 августа 2022, 14:22 |
1890
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на дубль Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Дубль Холанд принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом» (2:0) в первом туре АПЛ.

Для Эрлинга это первые официальные голы за новый клуб.

Вот что об этом сказал наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола.

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Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Вест Хэм Вест Хэм - Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник Sport.ua
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