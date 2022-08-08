Англия08 августа 2022, 14:22 |
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ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на дубль Холанда
Наставник «Ман Сити» – о первых результативных ударах норвежского нападающего
08 августа 2022, 14:22 |
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Дубль Холанд принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом» (2:0) в первом туре АПЛ.
Для Эрлинга это первые официальные голы за новый клуб.
Вот что об этом сказал наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола.
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