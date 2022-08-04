Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 августа.

1. Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче. Победу киевлянам принес результативный удар Караваева

2. ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе». Наставник «Динамо» прокомментировал матч квалификации ЛЧ со «Штурмом»

3. Удержать поднятую планку. Каким будет Прометей в новом сезоне? Обозреватель Sport.ua знакомит с изменениями в слобожанском клубе

4. Барселона попросила Пике и Бускетса о снижении зарплат. У «сине-гранатовых» трудности с регистрацией новичков

5. Топ-5 бойцов UFC, которые покорили фанатов, несмотря на поражение. Обозреватель Sport.ua — о бойцах промоушена, которые проиграв, получили уважение

6. Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа. Все желающие смогут увидеть чемпионский поединок

7. «Сухое вино, зимний душ и общение». Последнее интервью Ростислава Поточняка. Интервью легенды «Карпат» и «Металлиста»

8. Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ. Украинский футболист в хорошей компании

9. Страсти по Сиприано: проблемы между Шахтером, Сьоном и клубом Роналдо. «Крузейро» хочет получить международный трансферный сертификат по фулбеку

10. Агент Бущана: «Есть большие клубы, которые интересуются Георгием». Но вратарь не спешит уходить