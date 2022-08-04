Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Главные новости за 3 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 августа.
1. Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче. Победу киевлянам принес результативный удар Караваева
2. ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе». Наставник «Динамо» прокомментировал матч квалификации ЛЧ со «Штурмом»
3. Удержать поднятую планку. Каким будет Прометей в новом сезоне? Обозреватель Sport.ua знакомит с изменениями в слобожанском клубе
4. Барселона попросила Пике и Бускетса о снижении зарплат. У «сине-гранатовых» трудности с регистрацией новичков
5. Топ-5 бойцов UFC, которые покорили фанатов, несмотря на поражение. Обозреватель Sport.ua — о бойцах промоушена, которые проиграв, получили уважение
6. Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа. Все желающие смогут увидеть чемпионский поединок
7. «Сухое вино, зимний душ и общение». Последнее интервью Ростислава Поточняка. Интервью легенды «Карпат» и «Металлиста»
8. Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ. Украинский футболист в хорошей компании
9. Страсти по Сиприано: проблемы между Шахтером, Сьоном и клубом Роналдо. «Крузейро» хочет получить международный трансферный сертификат по фулбеку
10. Агент Бущана: «Есть большие клубы, которые интересуются Георгием». Но вратарь не спешит уходить
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