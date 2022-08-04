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  4. Барселона попросила Пике и Бускетса о снижении зарплат
Испания
04 августа 2022, 04:05 | Обновлено 04 августа 2022, 04:09
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Барселона попросила Пике и Бускетса о снижении зарплат

У «сине-гранатовых» трудности с регистрацией новичков

04 августа 2022, 04:05 | Обновлено 04 августа 2022, 04:09
100
0
Барселона попросила Пике и Бускетса о снижении зарплат
ФК Барселона. Жерар Пике и Серхио Бускетс

Руководство «Барселоны» попробует уговорить ветеранов команды - Жерара Пике и Серхио Бускетса пойти на очередное снижение зарплаты. Это поможет «Барселоне» решить финансовый вопрос с регистрацией в Ла Лиге летних новичков клуба - Роберта Левандовски, Рафиньи, Жюля Кунде, Франка Кессье и Андреаса Кристенсена.

Для того, чтобы заявить новичков «сине-гранатовым» нужно уменьшить зарплатную ведомость. Отметим, что ранее сообщалось, что «Барса» может продать Френки де Йонга, чтобы упорядочить траты на зарплаты.

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Барселона Жерар Пике Серхио Бускетс
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Источник AS
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