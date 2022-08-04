Барселона попросила Пике и Бускетса о снижении зарплат
У «сине-гранатовых» трудности с регистрацией новичков
Руководство «Барселоны» попробует уговорить ветеранов команды - Жерара Пике и Серхио Бускетса пойти на очередное снижение зарплаты. Это поможет «Барселоне» решить финансовый вопрос с регистрацией в Ла Лиге летних новичков клуба - Роберта Левандовски, Рафиньи, Жюля Кунде, Франка Кессье и Андреаса Кристенсена.
Для того, чтобы заявить новичков «сине-гранатовым» нужно уменьшить зарплатную ведомость. Отметим, что ранее сообщалось, что «Барса» может продать Френки де Йонга, чтобы упорядочить траты на зарплаты.
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