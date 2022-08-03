Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ
Украинский футболист в хорошей компании
Украинец Александр Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ.
Отметим, что Зинченко перешел из Манчестер Сити в Арсенал за 35 миллионов евро.
Также в символическую сборную попал еще один бывший игрок «Ман Сити», который теперь будет играть за «канониров» – это бразилец Габриэл Жезус.
Символическая сборная летних трансферов АПЛ по версии Sky Sports и ESPN
Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл»);
Защитники: Джед Спенс («Тоттенхэм»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Калиду Кулибали («Челси»), Александр Зинченко (Арсенал);
Полузащитники: Филиппе Коутинью («Астон Вилла»), Келвин Филлипс («Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»);
Нападающие: Габриэл Жезус («Арсенал»), Эрлинг Голанд («Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»).
💰 Summer transfers XI— Football Daily (@footballdaily) August 3, 2022
⚪️ Djed Spence
🔵 Koulibaly
🔴 Zinchenko
🔴 Lisandro Martinez
🔴 Gabriel Jesus
Selected by @jamesallcott, @_SamObaseki & @MichaelBridge_ pic.twitter.com/a8pqpErsC6
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