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Англия
03 августа 2022, 17:02 | Обновлено 03 августа 2022, 17:03
1353
0

Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ

Украинский футболист в хорошей компании

03 августа 2022, 17:02 | Обновлено 03 августа 2022, 17:03
1353
0
Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинец Александр Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ.

Отметим, что Зинченко перешел из Манчестер Сити в Арсенал за 35 миллионов евро.

Также в символическую сборную попал еще один бывший игрок «Ман Сити», который теперь будет играть за «канониров» – это бразилец Габриэл Жезус.

Символическая сборная летних трансферов АПЛ по версии Sky Sports и ESPN

Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл»);

Защитники: Джед Спенс («Тоттенхэм»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Калиду Кулибали («Челси»), Александр Зинченко (Арсенал);

Полузащитники: Филиппе Коутинью («Астон Вилла»), Келвин Филлипс («Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Габриэл Жезус («Арсенал»), Эрлинг Голанд («Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»).

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ
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