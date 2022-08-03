Украинец Александр Зинченко попал в символическую сборную летних трансферов АПЛ.

Отметим, что Зинченко перешел из Манчестер Сити в Арсенал за 35 миллионов евро.

Также в символическую сборную попал еще один бывший игрок «Ман Сити», который теперь будет играть за «канониров» – это бразилец Габриэл Жезус.

Символическая сборная летних трансферов АПЛ по версии Sky Sports и ESPN

Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл»);

Защитники: Джед Спенс («Тоттенхэм»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Калиду Кулибали («Челси»), Александр Зинченко (Арсенал);

Полузащитники: Филиппе Коутинью («Астон Вилла»), Келвин Филлипс («Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»);

Нападающие: Габриэл Жезус («Арсенал»), Эрлинг Голанд («Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»).