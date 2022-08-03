Агент Бущана: «Есть большие клубы, которые интересуются Георгием»

Александр Яковенко, агент Георгия Бущана, рассказал о том, что к вратарю «Динамо» есть интерес других клубов, но игрок не спешит покидать Украину.

«Георгий не просит, чтобы его куда-то забрали, ему комфортно в «Динамо». Будем говорить, если кто-то сделает интересное предложение, которое понравится «Динамо».

«Бущану не нужно бегать и просить, чтобы его куда-то взяли. Он основной вратарь сборной Украины и «Динамо». Но есть клубы, которые им интересуются. Это большие клубы, их несколько», - сказал Яковенко.

Контракт Бущана с клубом истекает в 2026 году.