Агент Бущана: «Есть большие клубы, которые интересуются Георгием»
Но вратарь не спешит уходить
Александр Яковенко, агент Георгия Бущана, рассказал о том, что к вратарю «Динамо» есть интерес других клубов, но игрок не спешит покидать Украину.
«Георгий не просит, чтобы его куда-то забрали, ему комфортно в «Динамо». Будем говорить, если кто-то сделает интересное предложение, которое понравится «Динамо».
«Бущану не нужно бегать и просить, чтобы его куда-то взяли. Он основной вратарь сборной Украины и «Динамо». Но есть клубы, которые им интересуются. Это большие клубы, их несколько», - сказал Яковенко.
Контракт Бущана с клубом истекает в 2026 году.
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