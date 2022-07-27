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  4. Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение
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27 июля 2022, 06:55 | Обновлено 27 июля 2022, 07:00
1210
0

Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение

Главные новости за 26 июля на Sport.ua

27 июля 2022, 06:55 | Обновлено 27 июля 2022, 07:00
1210
0
Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 июля.

1. Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
Коллектив Игора Йовичевича открыл счет, однако не удержал преимущество

2. ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
«Шахтер» вышел вперед в товарищеском матче против «Аякса» в Амстердаме

3. Аякс – Шахтер – 3:1. Шедевр Мудрика! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Амстердаме

4. Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Африканец мечтает поиграть на топовом уровне

5. Квалификация Q2 Лиги чемпионов. Шериф и Пюник гарантировали себе евроосень
26 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

6. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это будет совсем другая игра»
Наставник «Динамо» – о предстоящем ответном матче с «Фенербахче»

7. Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Тибо Куртуа поднял вопрос о повышении оклада

8. Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
Команда готовится к матчам отбора ЧМ-2023 и Евробаскету

9. Сергей ПАЛКИН: «ФИФА проигнорировала множество наших писем»
«Шахтер» пытался бороться за свои кадровые и экономические интересы

10. Предательство или просчет. Что скрывается за трансфером Соломона в Фулхэм
Израильтянин не без вопросов покидает донецкий «Шахтер»

 

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Источник Sport.ua
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