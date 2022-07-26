Сергей ПАЛКИН: «ФИФА проигнорировала множество наших писем»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался на тему контроверсионного решения ФИФА, разрешившего легионерам в одностороннем порядке приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами до июля 2023 года.

«Кажется, никто не обращал особого внимания на то, что происходило в 2014 году. В футболе было то же самое, что и в других сферах. Внимание ФИФА к ситуации с донецким «Шахтером» должно было возникнуть в 2014 году, а не сейчас».

«Их решение не поддерживает украинские клубы, оно их уничтожает – у нас в лиге много иностранцев, а решение ФИФА вредит клубу. Мы лишились сделок на сумму в 50 миллионов евро. Когда они принимали решение, они должны были сообщить об этом всем заинтересованным сторонам, включая УАФ, УПЛ и все ее клубы-члены, при этом решение стоило принимать на основе информации, которую бы они получили от них».

«Но они приняли решение, не связывавшись ни с одним из клубов, и они проигнорировали письмо, которое подписали все клубы, и множество электронных писем, которые мы отправили им из нашего юридического отдела. Мы отправили в ФИФА письмо, в котором говорится, что если они не помогут нам в этой ситуации, то мы подадим на них в суд. Решение дало агентам возможность сделать себя намного богаче, потому что они могут сказать другим клубам, что оформят трансфер, за который не нужно платить донецкому «Шахтеру», а взамен смогут получить больше комиссионных», - сказал Палкин.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» подал иск в Спортивный арбитражный суд против ФИФА на 50 миллионов евро.