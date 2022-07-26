Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это будет совсем другая игра»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу пообщался с журналистами перед ответным матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче», который состоится в Стамбуле.

– О чем заставите думать тренера «Фенербахче» Жорже Жезуша после прошедшего матча?

– Завтра будет совсем другая игра. В первом матче мы сделали не очень много, ведь было достаточно проблем. Вы все прекрасно знаете, в чем на данный момент разница между «Фенербахче» и «Динамо». Вы играете дома, а мы – нет. Турецкая команда провела много трансферов, а мы, напротив, потеряли игроков. У «Фенербахче» фантастические болельщики, а нас поддерживают сейчас преимущественно женщины и дети, потому что мужчины борются с врагом в Украине. У нас сейчас нет дома – мы ездим по Европе, чтобы тренироваться и играть, в то время как у вашей команды есть отличная тренировочная база и центр для подготовки. Поэтому сейчас мы многим отличаемся. Но футбол не учитывает такие вещи. Все должно решаться на поле, и мы готовы играть ответный матч.

– Жорже Жезуш обратил внимание на количество фолов в прошлом матче, мол, таким было ваше оружие, чтобы остановить соперника…

– Я знаю, что он сказал. Это тактический момент. Я 77 лет в футболе, и я знаю, для чего нужно обращать внимание на болельщиков, нарушение правил, действия судьи и т.д. У нас было много возможностей забить. Напомню, что до этих матчей мы не играли на официальном уровне восемь месяцев. Мы начали прошлый матч с «Фенербахче», зная, что это очень хорошая команда, которую усилили качественные новички. Поэтому мы относились очень осторожно к происходящему на поле, ведь до конца не знали наши возможности. Игра в Лодзи получилась хорошей и справедливой. Ваша команда больше контролировала мяч, а у нас было гораздо больше возможностей забить в контратаках. А что касается фолов, это неправда, здесь не о чем говорить. Обе команды играли очень честно. По моему мнению, арбитр был более снисходителен к игрокам «Фенербахче», а не к нам.

– Насколько завтрашний матч будет отличаться от первого? Не будет ли недооценки со стороны «Фенербахче»?

– Полагаю, Жорже Жезуш – хороший тренер с большим опытом. Ему не нужно использовать аналитические компании и платформы типа Instat или Wyscout, чтобы что-нибудь продемонстрировать. Не думаю, что будет какая-нибудь недооценка с его стороны. Он очень хорошо знает, что завтра будет самый важный матч в квалификации. «Динамо» и «Фенербахче» хорошо играют на групповых этапах, поэтому уверен, что турецкая команда хорошо подготовилась. Мы также постараемся пройти дальше, несмотря на очень тяжелые условия, в которых мы оказались.

«Динамо» не только не играло официальные матчи в течение восьми месяцев – в нашей команде собраны только украинские футболисты, кроме двух – Кендзеры и Вербича. Почти все остальные – воспитанники клубной академии. Так что непросто делать то же, что другие европейские клубы, ведь большим командам нужно осуществлять хорошие трансферы. Такая возможность была у «Фенербахче», и команда пополнилась очень мастеровитыми футболистами для турецкого чемпионата – быстрыми и с хорошим дриблингом. У нас есть хорошая организация игры. Неправда, что у них было много возможностей забить в первом матче – только одна у Кина. Они доминировали, но у наших ворот больше ничего не создали. Думаю, предстоящая игра тоже будет более-менее ровной, и все решится на поле.

– Как вы сказали, для вас завтрашняя игра будет большим вызовом, но вы желанный гость для «Бешикташа» и «Галатасарая», которые тренировали в свое время. Что скажете о своем возвращении в Турцию в этом контексте?

– Моя футбольная жизнь состоит из опыта и воспоминаний. У меня остались отличные воспоминания от пребывания в Турции во время работы с «Бешикташем», «Галатасараем» и сборной Турции. Я люблю эту страну, город Стамбул, уважаю всех болельщиков, потому что они удивительны. Испытываю приятные чувства каждый раз, когда приезжаю в Стамбул, куда бы я ни пошел – на улицах города, в магазинах, на стадионах – везде. Это очень важная часть моей футбольной жизни.

Ответный поединок «Фенербахче» – «Динамо» состоится в среду, 27 июля. Начало в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 0:0.