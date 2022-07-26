Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
Лига чемпионов
26 июля 2022, 16:44 | Обновлено 26 июля 2022, 16:53
711
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо

Поединок состоится в среду, 27 июля

26 июля 2022, 16:44 | Обновлено 26 июля 2022, 16:53
711
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
ФК Динамо Киев

В среду, 27 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» на выезде сыграет против вице-чемпиона Турции «Фенербахче».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Поединок состоится в турецком Стамбуле на стадионе «Шюкрю Шарачоглу». Начало матча в 20:00 по киевскому времени.

«Фенербахче» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок будут транслировать на телеканале Setanta Sports. Также эфир из Лодзи запланирован на OTT-сервисе setantasports.com.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Динамо».

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Фенербахче – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо U-19 обыграло Спарту и завершило турнир на 3-м месте
Йожеф САБО: «Шанс Динамо - дотянуть до серии пенальти в матче с Фенербахче»
Динамо Киев Фенербахче где смотреть Лига чемпионов Фенербахче - Динамо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко определился с игровым номером в Аль-Айне
Футбол | 25 июля 2022, 20:49 0
Ярмоленко определился с игровым номером в Аль-Айне
Ярмоленко определился с игровым номером в Аль-Айне

32-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом на сезон 2022/23

Сергей ПАЛКИН: «ФИФА проигнорировала множество наших писем»
Футбол | 26 июля 2022, 10:04 9
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА проигнорировала множество наших писем»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА проигнорировала множество наших писем»

«Шахтер» пытался бороться за свои кадровые и экономические интересы, но его мнение не было учтено

Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн, Соломон перешел в Фулхэм
Футбол | 26.07.2022, 05:50
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн, Соломон перешел в Фулхэм
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн, Соломон перешел в Фулхэм
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Футбол | 26.07.2022, 10:22
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Игорь БЕЛАНОВ: «Ракеты в Одессе летают чуть ли не над головой»
Футбол | 25.07.2022, 20:21
Игорь БЕЛАНОВ: «Ракеты в Одессе летают чуть ли не над головой»
Игорь БЕЛАНОВ: «Ракеты в Одессе летают чуть ли не над головой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
25.07.2022, 21:35 19
Футбол
Взял 6.21 метра! Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Взял 6.21 метра! Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом
25.07.2022, 06:05 10
Другие виды
Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч
Срна, Шовковский и Селезнев. Звезды футбола провели благотворительный матч
24.07.2022, 21:45 4
Футбол
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
24.07.2022, 18:10 1
Футбол
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
Украина – на 31-й позиции. Медальный зачет ЧМ-2022 по легкой атлетике
25.07.2022, 08:30 2
Другие виды
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, вылет Леклера, два Мерседеса - в топ-3
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, вылет Леклера, два Мерседеса - в топ-3
24.07.2022, 17:37 1
Авто/мото
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
Ярмоленко дебютировал за Аль-Айн в товарищеском матче
25.07.2022, 21:05 1
Футбол
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
26.07.2022, 11:52 2
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем