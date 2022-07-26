Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо

В среду, 27 июля, состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» на выезде сыграет против вице-чемпиона Турции «Фенербахче».

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Поединок состоится в турецком Стамбуле на стадионе «Шюкрю Шарачоглу». Начало матча в 20:00 по киевскому времени.

«Фенербахче» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок будут транслировать на телеканале Setanta Sports. Также эфир из Лодзи запланирован на OTT-сервисе setantasports.com.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Динамо».